https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/aslan-bzhaniya-pozdravil-sotrudnikov-sgb-s-30-letiem-so-dnya-osnovaniya-sluzhby-1043222578.html

Аслан Бжания поздравил сотрудников СГБ с 30-летием со дня основания службы

Аслан Бжания поздравил сотрудников СГБ с 30-летием со дня основания службы

В декабре 1992 года КГБ Абхазской АССР был переименован в Службу Безопасности Республики Абхазия, исходя из необходимости борьбы вражескими диверсантами... 20.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-20T17:20+0300

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов Службы Государственной Безопасности с 30-летием со дня основания ведомства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжания отметил стойкость, профессионализм и личное мужество сотрудников СГБ, отметил важность преемственности и передачи опыта ветеранов молодому поколению, а также подчеркнул, что республика будет помнить и чтить память тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину.С памятной датой главу ведомства Роберта Киут поздравил спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба. "Служение Родине – ваш образ жизни. При исполнении своих обязанностей каждый из вас сталкивается с многочисленными вызовами. Выражаем благодарность всем ветеранам и нынешним сотрудникам ведомства, выполняющим свои обязанности на высоком уровне", - написал он.Ашуба поблагодарил сотрудников СГБ за выполнение обязанностей на высоком уровне и пожелал крепкого здоровья и благополучия им и членам их семей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/chasovye-rodiny-pogranotryadu-abkhazii-ispolnilos-30-let-1042669759.html

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