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Аслан Бжания поздравил сотрудников СГБ с 30-летием со дня основания службы
Аслан Бжания поздравил сотрудников СГБ с 30-летием со дня основания службы
В декабре 1992 года КГБ Абхазской АССР был переименован в Службу Безопасности Республики Абхазия, исходя из необходимости борьбы вражескими диверсантами... 20.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов Службы Государственной Безопасности с 30-летием со дня основания ведомства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжания отметил стойкость, профессионализм и личное мужество сотрудников СГБ, отметил важность преемственности и передачи опыта ветеранов молодому поколению, а также подчеркнул, что республика будет помнить и чтить память тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину.С памятной датой главу ведомства Роберта Киут поздравил спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба. "Служение Родине – ваш образ жизни. При исполнении своих обязанностей каждый из вас сталкивается с многочисленными вызовами. Выражаем благодарность всем ветеранам и нынешним сотрудникам ведомства, выполняющим свои обязанности на высоком уровне", - написал он.Ашуба поблагодарил сотрудников СГБ за выполнение обязанностей на высоком уровне и пожелал крепкого здоровья и благополучия им и членам их семей.
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абхазия, новости, аслан бжания, лаша ашуба
Аслан Бжания поздравил сотрудников СГБ с 30-летием со дня основания службы
17:20 20.12.2022 (обновлено: 17:21 20.12.2022)
В декабре 1992 года КГБ Абхазской АССР был переименован в Службу Безопасности Республики Абхазия, исходя из необходимости борьбы вражескими диверсантами, засылаемыми в прифронтовые и тыловые районы.
СУХУМ, 20 дек - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов Службы Государственной Безопасности с 30-летием со дня основания ведомства. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"Созданная в суровое военное время служба с честью и достоинством выполняла возложенные руководством страны задачи. Сегодня ваша деятельность, направленная на обеспечение безопасности государства, позволяет гражданам и гостям республики чувствовать себя защищенными", - говорится в поздравлении.
Аслан Бжания отметил стойкость, профессионализм и личное мужество сотрудников СГБ, отметил важность преемственности и передачи опыта ветеранов молодому поколению, а также подчеркнул, что республика будет помнить и чтить память тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину.
С памятной датой главу ведомства Роберта Киут поздравил спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба.
"Служение Родине – ваш образ жизни. При исполнении своих обязанностей каждый из вас сталкивается с многочисленными вызовами. Выражаем благодарность всем ветеранам и нынешним сотрудникам ведомства, выполняющим свои обязанности на высоком уровне", - написал он.
Ашуба поблагодарил сотрудников СГБ за выполнение обязанностей на высоком уровне и пожелал крепкого здоровья и благополучия им и членам их семей.