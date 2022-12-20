https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/bolshe-tem-i-bolshiy-okhvat-novyy-direktor-gagra-tv-rasskazal-o-planakh-1043217068.html

Больше тем и больший охват: новый директор "Гагра-ТВ" рассказал о планах на будущее

Больше тем и больший охват: новый директор "Гагра-ТВ" рассказал о планах на будущее

Беслан Ампар сменил Рустана Конджария, проработавшего руководителем Гагрского районного телевидения со дня его основания, с 2006 года. 20.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Расширение сетки вещания и создание тематических передач станут одними из главных задач работы "Гагра-ТВ", рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik новый директор Гагрского районного телевидения Беслан Ампар."Первый день начался с ознакомительной встречи с коллективом. Со многими из них я работал в прошлом, но с некоторыми мы только познакомились. Я рассказал коллегам о том, как я вижу нашу совместную деятельность и что для меня самое главное – это ответственный подход к работе. Дал несколько указаний и приступил, пожалуй, к самому сложному – изучению бухгалтерии", - поделился Ампар.Первое решение на новом посту, уточнил он, заключалось в оценке технического оснащения организации. Ампар с сожалением отметил, что используемое телевизионное оборудование давно устарело и нуждается в обновлении.Еще одной первостепенной проблемой он назвал отсутствие у телевидения собственного офиса. Сегодня "Гагра-ТВ" располагается в здании Управления городского хозяйства и руководство района, добавил Ампар, обещало помочь с решением этого вопроса в предстоящем году.Согласно процедуре, после назначения нового руководителя все сотрудники должны написать заявление об уходе по собственному желанию. Ампар пояснил, что в ближайшие дни будут заключены новые договоры с работниками. Штатное расписание Гагрского телевидения предусматривает 22 рабочих места, но по факту работает там меньше людей."Если получится набрать полноценный коллектив исходя из этого штатного расписания, то на первом этапе этого количества сотрудников вполне достаточно для работы. Но есть нюанс - телевидение районное и ограничиваться только новостями мы не можем. Для того чтобы выпускать тематические передачи и очерки, нам нужно будет увеличить штат", - уверен Ампар."Гагра-ТВ" выходит в эфир на собственной частоте по средам, пятницам, воскресеньям. В понедельник идет повтор воскресного выпуска, но вещание не круглосуточное. Беслан Ампар рассчитывает со временем увеличить часы пребывания в эфире за счет передач на актуальные темы, в том числе интервью с чиновниками, очерки о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии, погибших в той войне жителей Гагры, о заслуженных работниках культуры, образования, спорта и в целом о людях, которые внесли свой вклад развитие района.Помимо этого, подчеркнул Ампар, в планах возобновить выпуск цикла передач для детей и про "апсуара" (морально-этический кодекс абхазского народа – прим.). Он также рассказал, что несмотря на то, что "Гагра-ТВ" - это районное телевидение, жители Пицунды не могут его смотреть."Я сам живу в Пицунде, и большая часть населения нашего города не может смотреть гагрское телевидение из-за отсутствия передатчика на телевизионной вышке. Прошлый директор много усилий прилагал для решения этой проблемы, но из-за нехватки средств, сделать это непросто. К сожалению, этот вопрос пока остается открытым", - сказал Ампар.Беслан Ампар родился 20 мая 1977 года в селе Лдзаа Гагрского района. В 1994 году окончил среднюю школу №1. В 2001 году окончил филологический факультет Абхазского государственного университета по специальности "Журналистика".С 2001 по 2002 год проходил службу в рядах абхазской армии, с 2002 по 2003 год работал корреспондентом районной газеты "Гагрский Вестник".С 2006 по 2017 годы работал редактором "Гагрского районного телевидения". С 2018 по 2022 год был оператором ЭВМ (компьютерная верстка) газеты "Гагрский Вестник". Женат. Отец троих детей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/pervoe-gosudarstvennoe-kadry-istorii-abkhazskogo-televideniya-1042471359.html

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