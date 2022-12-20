https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/glavnyy-sanvrach-abkhazii-rasskazala-o-vspyshke-sezonnogo-grippa-1043211236.html
Главный санврач Абхазии рассказала о вспышке сезонного гриппа
Главный санврач Абхазии рассказала о вспышке сезонного гриппа
По данным Минздрава Абхазии, вакцинацию от сезонного гриппа в республике прошли 2458 человек. 20.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-20T09:54+0300
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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева в интервью радио Sputnik рассказала о вспышке гриппа и заболеваемости ОРЗ в республике.В этом году, заболеваемость сезонным гриппом начала расти раньше чем обычно, подчеркнула Беляева."Обычно грипп у нас идет к середине или к концу января, в этом году заболеваемость началась в середине ноября и пока нарастает. Что касается количества заболевших, то мы пока не можем сказать, больше это или меньше чем обычно, так как пика мы еще не достигли. На юге России вспышка началась раньше, чем обычно, как правило, к нам завозится грипп с сопредельной территории", - пояснила главный санврач.Что до самой вспышки на юге России, то она началась раньше из-за перемещения больших масс людей в этой части страны, говорит Беляева. Кроме того, врач добавила, что низкие показатели вакцинации в Абхазии не позволяют выработать коллективный иммунитет."Коллективный иммунитет вырабатывется при вакцинации от 50 до 70% населения. Две с половиной тысячи привитых – это около одного процента, даже ниже одного процента. Здесь речь не идет о коллективном иммунитете, только об индивидуальной защите от тяжелого течения гриппозной инфекции", - отметила она.В Абхазию было доставлено три тысячи доз препарата "Ваксигрипп Тетра". Вакцинация для взрослых и детей проводилась во всех районах республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/minzdrav-abkhazii-soobschil-o-khode-vaktsinatsii-ot-sezonnogo-grippa-1043203860.html
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абхазия, новости, грипп
Главный санврач Абхазии рассказала о вспышке сезонного гриппа
09:54 20.12.2022 (обновлено: 12:52 20.12.2022)
По данным Минздрава Абхазии, вакцинацию от сезонного гриппа в республике прошли 2458 человек.
СУХУМ, 20 дек – Sputnik.
Главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева в интервью радио Sputnik
рассказала о вспышке гриппа и заболеваемости ОРЗ в республике.
"На сегодня лабораторными исследованиями подтверждено 278 случаев гриппа А, из них 22 ребенка до 17 лет. Достаточно много людей обращается с ОРЗ, за прошлую неделю с острыми респираторными заболеваниями в детскую больницу, детскую поликлинику и инфекционную больницу Сухума обратилось 815 человек", - отметила она.
В этом году, заболеваемость сезонным гриппом начала расти раньше чем обычно, подчеркнула Беляева.
"Обычно грипп у нас идет к середине или к концу января, в этом году заболеваемость началась в середине ноября и пока нарастает. Что касается количества заболевших, то мы пока не можем сказать, больше это или меньше чем обычно, так как пика мы еще не достигли. На юге России вспышка началась раньше, чем обычно, как правило, к нам завозится грипп с сопредельной территории", - пояснила главный санврач.
Что до самой вспышки на юге России, то она началась раньше из-за перемещения больших масс людей в этой части страны, говорит Беляева. Кроме того, врач добавила, что низкие показатели вакцинации в Абхазии не позволяют выработать коллективный иммунитет.
"Коллективный иммунитет вырабатывется при вакцинации от 50 до 70% населения. Две с половиной тысячи привитых – это около одного процента, даже ниже одного процента. Здесь речь не идет о коллективном иммунитете, только об индивидуальной защите от тяжелого течения гриппозной инфекции", - отметила она.
В Абхазию было доставлено три тысячи доз препарата "Ваксигрипп Тетра". Вакцинация для взрослых и детей проводилась во всех районах республики.