https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/glavnyy-sanvrach-abkhazii-rasskazala-o-vspyshke-sezonnogo-grippa-1043211236.html

Главный санврач Абхазии рассказала о вспышке сезонного гриппа

Главный санврач Абхазии рассказала о вспышке сезонного гриппа

По данным Минздрава Абхазии, вакцинацию от сезонного гриппа в республике прошли 2458 человек. 20.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-20T09:54+0300

2022-12-20T09:54+0300

2022-12-20T12:52+0300

в абхазии

абхазия

новости

грипп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102933/86/1029338611_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_87fce1492f232c32f1bcc5c3c53d7ace.jpg

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева в интервью радио Sputnik рассказала о вспышке гриппа и заболеваемости ОРЗ в республике.В этом году, заболеваемость сезонным гриппом начала расти раньше чем обычно, подчеркнула Беляева."Обычно грипп у нас идет к середине или к концу января, в этом году заболеваемость началась в середине ноября и пока нарастает. Что касается количества заболевших, то мы пока не можем сказать, больше это или меньше чем обычно, так как пика мы еще не достигли. На юге России вспышка началась раньше, чем обычно, как правило, к нам завозится грипп с сопредельной территории", - пояснила главный санврач.Что до самой вспышки на юге России, то она началась раньше из-за перемещения больших масс людей в этой части страны, говорит Беляева. Кроме того, врач добавила, что низкие показатели вакцинации в Абхазии не позволяют выработать коллективный иммунитет."Коллективный иммунитет вырабатывется при вакцинации от 50 до 70% населения. Две с половиной тысячи привитых – это около одного процента, даже ниже одного процента. Здесь речь не идет о коллективном иммунитете, только об индивидуальной защите от тяжелого течения гриппозной инфекции", - отметила она.В Абхазию было доставлено три тысячи доз препарата "Ваксигрипп Тетра". Вакцинация для взрослых и детей проводилась во всех районах республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/minzdrav-abkhazii-soobschil-o-khode-vaktsinatsii-ot-sezonnogo-grippa-1043203860.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, грипп