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Инал Ардзинба представил коллективу посольства Абхазии нового руководителя
Инал Ардзинба представил коллективу посольства Абхазии нового руководителя
В своей речи Ардзинба подчеркнул, что посольство должно стать эффективным центром по продвижению национальных интересов Абхазии. 20.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-20T16:10+0300
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба представил коллективу посольства в Москве нового руководителя - Алхаса Квициния. Об этом сообщает Медиацентр МИД Абхазии."Президент Республики Абхазия будет осуществлять мониторинг работы посольства, и мы очень рассчитываем на то, что эффективность работы ведомства будет расти в соответствии с растущими вызовами и задачами", - сказал министр.В свою очередь, Алхас Квициниа в своей речи поблагодарил Аслана Бжания за оказанное доверие и выразил надежду на то, что работа диппредставительства будет плодотворной.Указ о назначении Квициниа Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России был подписан главой государства 30 ноября. Ранее, с апреля 2020 года по август 2022 года Алхас Квициниа руководил Администрацией президента.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/alkhas-kvitsinia-naznachen-poslom-abkhazii-v-rossii-1042887420.html
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Инал Ардзинба представил коллективу посольства Абхазии нового руководителя
16:10 20.12.2022 (обновлено: 16:11 20.12.2022)
В своей речи Ардзинба подчеркнул, что посольство должно стать эффективным центром по продвижению национальных интересов Абхазии.
СУХУМ, 20 дек - Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба представил коллективу посольства в Москве нового руководителя - Алхаса Квициния. Об этом сообщает
Медиацентр МИД Абхазии.
"Президент Республики Абхазия будет осуществлять мониторинг работы посольства, и мы очень рассчитываем на то, что эффективность работы ведомства будет расти в соответствии с растущими вызовами и задачами", - сказал министр.
В свою очередь, Алхас Квициниа в своей речи поблагодарил Аслана Бжания за оказанное доверие и выразил надежду на то, что работа диппредставительства будет плодотворной.
Указ о назначении Квициниа Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России был подписан главой государства 30 ноября. Ранее, с апреля 2020 года по август 2022 года Алхас Квициниа руководил Администрацией президента.