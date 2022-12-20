https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/inal-ardzinba-predstavil-kollektivu-posolstva-abkhazii-novogo-rukovoditelya-1043222171.html

Инал Ардзинба представил коллективу посольства Абхазии нового руководителя

Инал Ардзинба представил коллективу посольства Абхазии нового руководителя

В своей речи Ардзинба подчеркнул, что посольство должно стать эффективным центром по продвижению национальных интересов Абхазии. 20.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-20T16:10+0300

2022-12-20T16:10+0300

2022-12-20T16:11+0300

в абхазии

абхазия

новости

мид абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/14/1043220598_0:0:1125:634_1920x0_80_0_0_4fec30c867599f9d2fbb92b04499224c.jpg

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба представил коллективу посольства в Москве нового руководителя - Алхаса Квициния. Об этом сообщает Медиацентр МИД Абхазии."Президент Республики Абхазия будет осуществлять мониторинг работы посольства, и мы очень рассчитываем на то, что эффективность работы ведомства будет расти в соответствии с растущими вызовами и задачами", - сказал министр.В свою очередь, Алхас Квициниа в своей речи поблагодарил Аслана Бжания за оказанное доверие и выразил надежду на то, что работа диппредставительства будет плодотворной.Указ о назначении Квициниа Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России был подписан главой государства 30 ноября. Ранее, с апреля 2020 года по август 2022 года Алхас Квициниа руководил Администрацией президента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/alkhas-kvitsinia-naznachen-poslom-abkhazii-v-rossii-1042887420.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мид абхазии