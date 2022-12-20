https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/iz-zabveniya--v-bessmertie-kniga-o-zhertvakh-politicheskikh-repressiy-vyydet-v-abkhazii-1043219940.html

"Из забвения – в бессмертие": книга о жертвах политических репрессий выйдет в Абхазии

"Из забвения – в бессмертие": книга о жертвах политических репрессий выйдет в Абхазии

Книга "Из забвения – в бессмертие" - второе издание из серии "Жертвы политических репрессий в Абхазии" Екатерины Бебиа. 20.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-20T14:54+0300

2022-12-20T14:54+0300

2022-12-20T15:05+0300

в абхазии

абхазия

новости

репрессии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/14/1043216744_0:382:944:913_1920x0_80_0_0_623a71b51d5f6392d450362534f2725e.jpg

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Книга Екатерины Бебиа "Из забвения – в бессмертие", посвященная людям, подвергшимся политическим репрессиям в 30-40-е годы ХХ века, выйдет в начале января.Изучать эту тему автор начала еще в студенческие годы, когда проходила учебную практику на Абхазском радио. Материалы, собранные в тот период, стали основой книги."В книге собраны уникальные архивные документы. Благодаря Шамилю Хусейновичу Пилиа (бывший руководитель Абхазской телерадиокомпании – прим. ред) мы работали со студентами в архиве КГБ СССР. В моем личном архиве сохранились записи, сделанные в архиве КГБ и те, что мы делали в селах республики", - рассказала Екатерина Бебиа.В первое издание из серии "Жертвы политических репрессий в Абхазии" вошли 187 историй жителей и выходцев села Лыхны, которые подверглись политическим репрессиям, добавила автор.Во втором же томе, который выйдет в следующем году, 662 страницы, на которых повествуется о судьбе 282 репрессированных. Тираж книги - 500 экземпляров. Помощь в издании Екатерине Бебиа оказал Кабинет министров Абхазии.Екатерина Бебиа – доктор филологических наук, профессор Абхазского государственного университета, член Союза журналистов Абхазии. За мужество и профессионализм во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов награждена медалью "За отвагу" и орденом "Ахьдз-Апша" III степени.В 30-40-е годы ХХ века жертвами репрессий стали более семи тысяч жителей Абхазии. В списках репрессированных числятся представители разных национальностей, профессий, большая часть из них – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/vozhdi-i-zhertvy-vyshla-novaya-kniga-aleksandra-orlova-kretchmera-1042878586.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/bez-viny-vinovnye-stalinskie-repressii-v-abkhazii-1042324744.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, репрессии