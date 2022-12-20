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"Из забвения – в бессмертие": книга о жертвах политических репрессий выйдет в Абхазии
"Из забвения – в бессмертие": книга о жертвах политических репрессий выйдет в Абхазии
Книга "Из забвения – в бессмертие" - второе издание из серии "Жертвы политических репрессий в Абхазии" Екатерины Бебиа. 20.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-20T14:54+0300
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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Книга Екатерины Бебиа "Из забвения – в бессмертие", посвященная людям, подвергшимся политическим репрессиям в 30-40-е годы ХХ века, выйдет в начале января.Изучать эту тему автор начала еще в студенческие годы, когда проходила учебную практику на Абхазском радио. Материалы, собранные в тот период, стали основой книги."В книге собраны уникальные архивные документы. Благодаря Шамилю Хусейновичу Пилиа (бывший руководитель Абхазской телерадиокомпании – прим. ред) мы работали со студентами в архиве КГБ СССР. В моем личном архиве сохранились записи, сделанные в архиве КГБ и те, что мы делали в селах республики", - рассказала Екатерина Бебиа.В первое издание из серии "Жертвы политических репрессий в Абхазии" вошли 187 историй жителей и выходцев села Лыхны, которые подверглись политическим репрессиям, добавила автор.Во втором же томе, который выйдет в следующем году, 662 страницы, на которых повествуется о судьбе 282 репрессированных. Тираж книги - 500 экземпляров. Помощь в издании Екатерине Бебиа оказал Кабинет министров Абхазии.Екатерина Бебиа – доктор филологических наук, профессор Абхазского государственного университета, член Союза журналистов Абхазии. За мужество и профессионализм во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов награждена медалью "За отвагу" и орденом "Ахьдз-Апша" III степени.В 30-40-е годы ХХ века жертвами репрессий стали более семи тысяч жителей Абхазии. В списках репрессированных числятся представители разных национальностей, профессий, большая часть из них – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/vozhdi-i-zhertvy-vyshla-novaya-kniga-aleksandra-orlova-kretchmera-1042878586.html
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абхазия, новости, репрессии
абхазия, новости, репрессии
"Из забвения – в бессмертие": книга о жертвах политических репрессий выйдет в Абхазии
14:54 20.12.2022 (обновлено: 15:05 20.12.2022)
Книга "Из забвения – в бессмертие" - второе издание из серии "Жертвы политических репрессий в Абхазии" Екатерины Бебиа.
СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Книга Екатерины Бебиа "Из забвения – в бессмертие", посвященная людям, подвергшимся политическим репрессиям в 30-40-е годы ХХ века, выйдет в начале января.
В ней будут рассказываться истории выходцев из Дурипша, Куланырхуа, Ачандары, Тамыша, Кутола, Джгярды и Гуады.
Изучать эту тему автор начала еще в студенческие годы, когда проходила учебную практику на Абхазском радио. Материалы, собранные в тот период, стали основой книги.
"В книге собраны уникальные архивные документы. Благодаря Шамилю Хусейновичу Пилиа (бывший руководитель Абхазской телерадиокомпании – прим. ред) мы работали со студентами в архиве КГБ СССР. В моем личном архиве сохранились записи, сделанные в архиве КГБ и те, что мы делали в селах республики", - рассказала Екатерина Бебиа.
В первое издание из серии "Жертвы политических репрессий в Абхазии" вошли 187 историй жителей и выходцев села Лыхны, которые подверглись политическим репрессиям, добавила автор.
Во втором же томе, который выйдет в следующем году, 662 страницы, на которых повествуется о судьбе 282 репрессированных. Тираж книги - 500 экземпляров. Помощь в издании Екатерине Бебиа оказал Кабинет министров Абхазии.
Екатерина Бебиа – доктор филологических наук, профессор Абхазского государственного университета, член Союза журналистов Абхазии. За мужество и профессионализм во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов награждена медалью "За отвагу" и орденом "Ахьдз-Апша" III степени.
В 30-40-е годы ХХ века жертвами репрессий стали более семи тысяч жителей Абхазии. В списках репрессированных числятся представители разных национальностей, профессий, большая часть из них – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет.