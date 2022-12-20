https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/plan-razvitiya-sukhumskogo-aeroporta-prezentovali-v-administratsii-prezidenta-abkhazii--1043218915.html

План развития сухумского аэропорта презентовали в Администрации президента Абхазии

План развития сухумского аэропорта презентовали в Администрации президента Абхазии

Разработкой плана модернизации аэропорта занимается проектно-изыскательский НИИ воздушного транспорта "Ленаэропроект". 20.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-20T13:59+0300

2022-12-20T13:59+0300

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Презентация мастер-плана поэтапного развития Международного аэропорта имени Владислава Ардзинба в Сухуме прошла в Администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства."Реализация этого важного для страны проекта находится на особом контроле Президента Аслана Бжания. Нам необходимо, чтобы реконструкция производилась качественно и своевременно. Благодарю за очередной этап проделанной работы. Убежден, что результат будет положительный", - сказал Гунба.Ранее, в ходе X форума "Деловое сотрудничество России и Абхазии", прошедшем в Москве в начале декабря, сообщалось, что работы по модернизации аэропорта планируют завершить к концу 2024 года, чтобы в 2025 году уже запустить авиасообщение между Абхазией и Россией.После реконструкции воздушная гавань сможет принимать до 400 пассажиров в час или трех миллионов пассажиров в год.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/aeroport-sukhuma-kogda-vozobnovitsya-aviasoobschenie-s-abkhaziey-1043149763.html

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