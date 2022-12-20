https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/plan-razvitiya-sukhumskogo-aeroporta-prezentovali-v-administratsii-prezidenta-abkhazii--1043218915.html
План развития сухумского аэропорта презентовали в Администрации президента Абхазии
План развития сухумского аэропорта презентовали в Администрации президента Абхазии
Разработкой плана модернизации аэропорта занимается проектно-изыскательский НИИ воздушного транспорта "Ленаэропроект". 20.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-20T13:59+0300
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Презентация мастер-плана поэтапного развития Международного аэропорта имени Владислава Ардзинба в Сухуме прошла в Администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства."Реализация этого важного для страны проекта находится на особом контроле Президента Аслана Бжания. Нам необходимо, чтобы реконструкция производилась качественно и своевременно. Благодарю за очередной этап проделанной работы. Убежден, что результат будет положительный", - сказал Гунба.Ранее, в ходе X форума "Деловое сотрудничество России и Абхазии", прошедшем в Москве в начале декабря, сообщалось, что работы по модернизации аэропорта планируют завершить к концу 2024 года, чтобы в 2025 году уже запустить авиасообщение между Абхазией и Россией.После реконструкции воздушная гавань сможет принимать до 400 пассажиров в час или трех миллионов пассажиров в год.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/aeroport-sukhuma-kogda-vozobnovitsya-aviasoobschenie-s-abkhaziey-1043149763.html
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абхазия, новости, сухумский аэропорт
абхазия, новости, сухумский аэропорт
План развития сухумского аэропорта презентовали в Администрации президента Абхазии
13:59 20.12.2022 (обновлено: 14:01 20.12.2022)
Разработкой плана модернизации аэропорта занимается проектно-изыскательский НИИ воздушного транспорта "Ленаэропроект".
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Презентация мастер-плана поэтапного развития Международного аэропорта имени Владислава Ардзинба в Сухуме прошла в Администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На презентации вице-президент Бадра Гунба отметил важность реализации этого проекта.
"Реализация этого важного для страны проекта находится на особом контроле Президента Аслана Бжания. Нам необходимо, чтобы реконструкция производилась качественно и своевременно. Благодарю за очередной этап проделанной работы. Убежден, что результат будет положительный", - сказал Гунба.
Ранее, в ходе X форума "Деловое сотрудничество России и Абхазии", прошедшем в Москве в начале декабря, сообщалось, что работы по модернизации аэропорта планируют завершить к концу 2024 года, чтобы в 2025 году уже запустить авиасообщение между Абхазией и Россией.
После реконструкции воздушная гавань сможет принимать до 400 пассажиров в час или трех миллионов пассажиров в год.