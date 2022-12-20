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Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с юго-запада. 20.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-20T19:30+0300
2022-12-20T19:30+0300
2022-12-20T19:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. В среду, 21 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С +8°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды, 2 -3 баллов.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с юго-запада.
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. В среду, 21 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С +8°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды, 2 -3 баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.