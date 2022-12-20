https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/putin-nagradil-ordenom-pocheta-margaritu-simonyan-1043220540.html
Путин наградил орденом Почета Маргариту Симоньян
Путин наградил орденом Почета Маргариту Симоньян
Симоньян была награждена за вклад в государственную информационную политику и многолетний добросовестный труд. 20.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-20T18:11+0300
2022-12-20T18:11+0300
2022-12-20T18:21+0300
маргарита симоньян
новости
россия
россия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/14/1043222796_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7b8ab58e41ec5082f020b88a747c0dfd.jpg
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье."Спасибо Вам, что в 2008 году Вы не отдали полоумному людоеду сожрать Абхазию, сожрать Осетию и осетин. Спасибо Вам, что совсем недавно Вы прекратили бойню в Карабахе, несколько лет назад. И, конечно, каждый день видя, что происходит в Донецке, невозможно не волноваться и не переживать. Спасибо Вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей," - сказала она.Маргарита Симоньян была награждена за большой вклад в реализацию государственной информационной политики, активное участие в подготовке и проведении общественно-значимых мероприятий, заслуги в области здравоохранения, образования, развития отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу.Помимо нее награды в этот день получили, в том числе, руководители новых российских регионов и военкор Семен Пегов, которому вручили орден Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/putin-nagradil-ordenom-muzhestva-voennogo-korrespondenta-semena-pegova-1042789248.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/14/1043222796_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3d2d5ebe4270250f722f9a8c801ef90e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
маргарита симоньян, новости, россия, россия сегодня
маргарита симоньян, новости, россия, россия сегодня
Путин наградил орденом Почета Маргариту Симоньян
18:11 20.12.2022 (обновлено: 18:21 20.12.2022)
Симоньян была награждена за вклад в государственную информационную политику и многолетний добросовестный труд.
СУХУМ, 20 дек - Sputnik.
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье
.
"Спасибо Вам, что в 2008 году Вы не отдали полоумному людоеду сожрать Абхазию, сожрать Осетию и осетин. Спасибо Вам, что совсем недавно Вы прекратили бойню в Карабахе, несколько лет назад. И, конечно, каждый день видя, что происходит в Донецке, невозможно не волноваться и не переживать. Спасибо Вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей," - сказала она.
Маргарита Симоньян была награждена за большой вклад в реализацию государственной информационной политики, активное участие в подготовке и проведении общественно-значимых мероприятий, заслуги в области здравоохранения, образования, развития отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу.
Помимо нее награды в этот день получили, в том числе, руководители новых российских регионов и военкор Семен Пегов, которому вручили орден Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга.