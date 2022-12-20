https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/putin-nagradil-ordenom-pocheta-margaritu-simonyan-1043220540.html

Путин наградил орденом Почета Маргариту Симоньян

Путин наградил орденом Почета Маргариту Симоньян

Симоньян была награждена за вклад в государственную информационную политику и многолетний добросовестный труд. 20.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-20T18:11+0300

2022-12-20T18:11+0300

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье."Спасибо Вам, что в 2008 году Вы не отдали полоумному людоеду сожрать Абхазию, сожрать Осетию и осетин. Спасибо Вам, что совсем недавно Вы прекратили бойню в Карабахе, несколько лет назад. И, конечно, каждый день видя, что происходит в Донецке, невозможно не волноваться и не переживать. Спасибо Вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей," - сказала она.Маргарита Симоньян была награждена за большой вклад в реализацию государственной информационной политики, активное участие в подготовке и проведении общественно-значимых мероприятий, заслуги в области здравоохранения, образования, развития отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу.Помимо нее награды в этот день получили, в том числе, руководители новых российских регионов и военкор Семен Пегов, которому вручили орден Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/putin-nagradil-ordenom-muzhestva-voennogo-korrespondenta-semena-pegova-1042789248.html

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