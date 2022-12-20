https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/rossiyanin-ne-uplatil-bolee-dvukh-millionov-rubley-za-vvoz-mashiny-iz-abkhazii-1043224923.html

Россиянин не уплатил более двух миллионов рублей за ввоз машины из Абхазии

Россиянин не уплатил более двух миллионов рублей за ввоз машины из Абхазии

По факту уклонения от таможенных платежей в крупном размере таможня возбудила уголовное дело. 20.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-20T19:56+0300

2022-12-20T19:56+0300

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. В отношении жителя Курска завели уголовное дело по факту неуплаты таможенных платежей при ввозе автомобиля бизнес-класса из Абхазии, сообщает пресс-служба Курской таможни.Автомобиль Mersedes-Benz E55 AMG был ввезен в Россию как транспортное средство для международной перевозки, согласно документам, на нем перевозили бы пассажиров из России в Абхазию.Сообщается, что в заявленных целях автомобиль не использовался и не был вовремя вывезен с территории ЕАЭС. Кроме того, вместо перевозки пассажиров, владелец использовал автомобиль в личных целях и передавал другому лицу.Уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд, машина была изъята в качестве вещественного доказательства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/narushenie-vremennogo-vvoza-mashiny-iz-abkhazii-vyyavili-v-astrakhani-1042633505.html

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