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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Россиянин не уплатил более двух миллионов рублей за ввоз машины из Абхазии
Россиянин не уплатил более двух миллионов рублей за ввоз машины из Абхазии
По факту уклонения от таможенных платежей в крупном размере таможня возбудила уголовное дело. 20.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-20T19:56+0300
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. В отношении жителя Курска завели уголовное дело по факту неуплаты таможенных платежей при ввозе автомобиля бизнес-класса из Абхазии, сообщает пресс-служба Курской таможни.Автомобиль Mersedes-Benz E55 AMG был ввезен в Россию как транспортное средство для международной перевозки, согласно документам, на нем перевозили бы пассажиров из России в Абхазию.Сообщается, что в заявленных целях автомобиль не использовался и не был вовремя вывезен с территории ЕАЭС. Кроме того, вместо перевозки пассажиров, владелец использовал автомобиль в личных целях и передавал другому лицу.Уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд, машина была изъята в качестве вещественного доказательства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/narushenie-vremennogo-vvoza-mashiny-iz-abkhazii-vyyavili-v-astrakhani-1042633505.html
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абхазия, новости, таможня
абхазия, новости, таможня

Россиянин не уплатил более двух миллионов рублей за ввоз машины из Абхазии

19:56 20.12.2022 (обновлено: 20:35 20.12.2022)
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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По факту уклонения от таможенных платежей в крупном размере таможня возбудила уголовное дело.
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. В отношении жителя Курска завели уголовное дело по факту неуплаты таможенных платежей при ввозе автомобиля бизнес-класса из Абхазии, сообщает пресс-служба Курской таможни.
Общая сумма неуплаченных платежей составила 2,7 миллиона рублей.
Автомобиль Mersedes-Benz E55 AMG был ввезен в Россию как транспортное средство для международной перевозки, согласно документам, на нем перевозили бы пассажиров из России в Абхазию.
Сообщается, что в заявленных целях автомобиль не использовался и не был вовремя вывезен с территории ЕАЭС. Кроме того, вместо перевозки пассажиров, владелец использовал автомобиль в личных целях и передавал другому лицу.
Уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд, машина была изъята в качестве вещественного доказательства.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2022
Нарушение временного ввоза машины из Абхазии выявили в Астрахани
15 ноября, 14:31
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