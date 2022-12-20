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Россиянин не уплатил более двух миллионов рублей за ввоз машины из Абхазии
Россиянин не уплатил более двух миллионов рублей за ввоз машины из Абхазии
По факту уклонения от таможенных платежей в крупном размере таможня возбудила уголовное дело. 20.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-20T19:56+0300
2022-12-20T19:56+0300
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. В отношении жителя Курска завели уголовное дело по факту неуплаты таможенных платежей при ввозе автомобиля бизнес-класса из Абхазии, сообщает пресс-служба Курской таможни.Автомобиль Mersedes-Benz E55 AMG был ввезен в Россию как транспортное средство для международной перевозки, согласно документам, на нем перевозили бы пассажиров из России в Абхазию.Сообщается, что в заявленных целях автомобиль не использовался и не был вовремя вывезен с территории ЕАЭС. Кроме того, вместо перевозки пассажиров, владелец использовал автомобиль в личных целях и передавал другому лицу.Уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд, машина была изъята в качестве вещественного доказательства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/narushenie-vremennogo-vvoza-mashiny-iz-abkhazii-vyyavili-v-astrakhani-1042633505.html
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абхазия, новости, таможня
Россиянин не уплатил более двух миллионов рублей за ввоз машины из Абхазии
19:56 20.12.2022 (обновлено: 20:35 20.12.2022)
По факту уклонения от таможенных платежей в крупном размере таможня возбудила уголовное дело.
СУХУМ, 20 дек - Sputnik.
В отношении жителя Курска завели уголовное дело по факту неуплаты таможенных платежей при ввозе автомобиля бизнес-класса из Абхазии, сообщает
пресс-служба Курской таможни.
Общая сумма неуплаченных платежей составила 2,7 миллиона рублей.
Автомобиль Mersedes-Benz E55 AMG был ввезен в Россию как транспортное средство для международной перевозки, согласно документам, на нем перевозили бы пассажиров из России в Абхазию.
Сообщается, что в заявленных целях автомобиль не использовался и не был вовремя вывезен с территории ЕАЭС. Кроме того, вместо перевозки пассажиров, владелец использовал автомобиль в личных целях и передавал другому лицу.
Уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд, машина была изъята в качестве вещественного доказательства.