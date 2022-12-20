https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/siriets-podozrevaemyy-v-zhestokom-ubiystve-zhenschiny-zaderzhan-v-sukhume-1043222377.html

Сириец, подозреваемый в жестоком убийстве женщины, задержан в Сухуме

Сириец, подозреваемый в жестоком убийстве женщины, задержан в Сухуме

Подозреваемый умышленно нанес многочисленные колото-резанные раны женщине, проживавшей с ним в одном доме. 20.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-20T16:51+0300

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Гражданин Сирии Халил Амер, временно проживающий в Сухуме, подозревается в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.19 декабря, примерно в 18:05 подозреваемый с особой жестокостью нанес Лютовой многочисленные колото-резанные раны, от которых она скончалась. Причиной назван "внезапно возникший конфликт на почве личных неприязненных отношений".Халил Амер водворен в изолятор временного содержания. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/zhitelya-drandy-prigovorili-k-16-godam-lisheniya-svobody-za-ubiystvo-rodnogo-brata--1043129351.html

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