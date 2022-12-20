https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/siriets-podozrevaemyy-v-zhestokom-ubiystve-zhenschiny-zaderzhan-v-sukhume-1043222377.html
Сириец, подозреваемый в жестоком убийстве женщины, задержан в Сухуме
Сириец, подозреваемый в жестоком убийстве женщины, задержан в Сухуме
Подозреваемый умышленно нанес многочисленные колото-резанные раны женщине, проживавшей с ним в одном доме. 20.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-20T16:51+0300
2022-12-20T16:51+0300
2022-12-20T17:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102951/71/1029517184_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3439c7885124a0ca0a0a2a51e8490426.jpg
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Гражданин Сирии Халил Амер, временно проживающий в Сухуме, подозревается в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.19 декабря, примерно в 18:05 подозреваемый с особой жестокостью нанес Лютовой многочисленные колото-резанные раны, от которых она скончалась. Причиной назван "внезапно возникший конфликт на почве личных неприязненных отношений".Халил Амер водворен в изолятор временного содержания. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/zhitelya-drandy-prigovorili-k-16-godam-lisheniya-svobody-za-ubiystvo-rodnogo-brata--1043129351.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102951/71/1029517184_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c0619b4e54588a4a9ff4f6c5e1eb00d5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Сириец, подозреваемый в жестоком убийстве женщины, задержан в Сухуме
16:51 20.12.2022 (обновлено: 17:00 20.12.2022)
Подозреваемый умышленно нанес многочисленные колото-резанные раны женщине, проживавшей с ним в одном доме.
СУХУМ, 20 дек - Sputnik.
Гражданин Сирии Халил Амер, временно проживающий в Сухуме, подозревается в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.
Ведомство сообщает, что Амер убил Ольгу Лютову, проживавшую с ним в одном доме, расположенном на улице Тоннельной в Сухуме.
19 декабря, примерно в 18:05 подозреваемый с особой жестокостью нанес Лютовой многочисленные колото-резанные раны, от которых она скончалась. Причиной назван "внезапно возникший конфликт на почве личных неприязненных отношений".
Халил Амер водворен в изолятор временного содержания. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Абхазии.