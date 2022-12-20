https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/sotrudniki-mchs-abkhazii-priveli-bolee-dvadtsati-tonn-mandarinov-v-donetsk-1043225286.html
Сотрудники МЧС Абхазии привели более двадцати тонн мандаринов в Донецк
Сотрудники МЧС Абхазии привели более двадцати тонн мандаринов в Донецк
Из Абхазии в новые российские регионы было направлено более ста тонн цитрусов для того, чтобы порадовать детей Донбасса в преддверии новогодних праздников. 20.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-20T20:25+0300
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Абхазские спасатели доставили 23 тонны мандаринов в Донецкую Народную Республику, сообщает пресс-служба МЧС республики.Ранее около 20 тонн мандаринов из Абхазии было доставлено в ЛНР, сейчас гуманитарная колонна направилась в Херсонскую и Запорожскую области.Гуманитарная колонна стартовала 16 декабря с площади Свободы в Сухуме. Гуманитарный груз в новые российские регионы сопровождает министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.Абхазия отправила на Донбасс более ста тонн цитрусовых. По поручению президента страны пункты сбора были открыты во всех районах страны 5 декабря. Принести мандарины и оказать посильную помощь жителям ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области мог любой желающий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/mandariny-iz-abkhazii-dostavleny-v-lnr-1043208513.html
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абхазия, новости, мчс абхазии, донбасс
абхазия, новости, мчс абхазии, донбасс
Сотрудники МЧС Абхазии привели более двадцати тонн мандаринов в Донецк
Из Абхазии в новые российские регионы было направлено более ста тонн цитрусов для того, чтобы порадовать детей Донбасса в преддверии новогодних праздников.
СУХУМ, 20 дек - Sputnik.
Абхазские спасатели доставили 23 тонны мандаринов в Донецкую Народную Республику, сообщает
пресс-служба МЧС республики.
Ранее около 20 тонн мандаринов из Абхазии было доставлено в ЛНР, сейчас гуманитарная колонна направилась в Херсонскую и Запорожскую области.
Гуманитарная колонна стартовала 16 декабря с площади Свободы в Сухуме. Гуманитарный груз в новые российские регионы сопровождает министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.
Абхазия отправила на Донбасс более ста тонн цитрусовых. По поручению президента страны пункты сбора были открыты во всех районах страны 5 декабря. Принести мандарины и оказать посильную помощь жителям ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области мог любой желающий.