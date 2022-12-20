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Сотрудники МЧС Абхазии привели более двадцати тонн мандаринов в Донецк

Сотрудники МЧС Абхазии привели более двадцати тонн мандаринов в Донецк

Из Абхазии в новые российские регионы было направлено более ста тонн цитрусов для того, чтобы порадовать детей Донбасса в преддверии новогодних праздников. 20.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Абхазские спасатели доставили 23 тонны мандаринов в Донецкую Народную Республику, сообщает пресс-служба МЧС республики.Ранее около 20 тонн мандаринов из Абхазии было доставлено в ЛНР, сейчас гуманитарная колонна направилась в Херсонскую и Запорожскую области.Гуманитарная колонна стартовала 16 декабря с площади Свободы в Сухуме. Гуманитарный груз в новые российские регионы сопровождает министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.Абхазия отправила на Донбасс более ста тонн цитрусовых. По поручению президента страны пункты сбора были открыты во всех районах страны 5 декабря. Принести мандарины и оказать посильную помощь жителям ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области мог любой желающий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/mandariny-iz-abkhazii-dostavleny-v-lnr-1043208513.html

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