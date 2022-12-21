https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/analizator-gazov-krovi-peredali-sukhumskomu-roddomu-1043236315.html

Анализатор газов крови передали сухумскому роддому

Анализатор газов крови передали сухумскому роддому

Прибор предназначен для определения качественного и количественного состава основных смесей газов крови и содержания электролитов, что позволяет выявить... 21.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-21T20:04+0300

2022-12-21T20:04+0300

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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Минздрав Абхазии передал родильному отделению Республиканской больницы в Сухуме анализатор газов крови, сообщает пресс-служба ведомства."Это большое достижение для нашего учреждения. Оборудование будет установлено в отделении интенсивной терапии новорожденных", - рассказала она.Прибор предназначен для определения качественного и количественного состава основных смесей газов крови и содержания электролитов, он позволяет выявить различные патологии у новорожденных на самом раннем сроке. Стоимость аппарата составляет около миллиона рублей. Анализатор газов крови был приобретен благодаря спонсорской помощи, отмечается в сообщении.Также в отделении завершили капитальный ремонт душевых комнат для рожениц, которыми в роддоме не могли пользоваться несколько последних лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/novoe-oborudovanie-ustanovleno-v-rayonnoy-bolnitse-gagry-i-v-pitsunde-1042790616.html

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