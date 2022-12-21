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Груз с мандаринами из Абхазии доехал до Херсонской и Запорожской областей
Груз с мандаринами из Абхазии доехал до Херсонской и Запорожской областей
Прием мандаринов, которые должны были отправиться в новые российские регионы, начался 5 декабря. Всего было собрано более ста тонн фруктов. 21.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Гуманитарный груз с мандаринами из Абхазии прибыл в Херсонскую и Запорожскую области, сообщает пресс-служба МЧС республики.Ранее более сорока тонн мандаринов абхазские спасатели доставили в Донецкую и Луганскую народные республики. Гуманитарную колонну лично сопровождает глава МЧС Лев Квициния.Всего из Абхазии в новые российские регионы было отправлено более ста тонн мандаринов. Сбор был организован по поручению президента Абхазии Аслана Бжания. Каждый житель Абхазии мог поучаствовать в акции и отправить цитрусы жителям Донбасса к новогодним праздникам.На территории России помощь в доставке груза абхазским спасателям оказывали волонтеры из общественной организации "Молодая гвардия", которые развернули в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Херсонской и Запорожской областях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/sotrudniki-mchs-abkhazii-priveli-bolee-dvadtsati-tonn-mandarinov-v-donetsk-1043225286.html
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Груз с мандаринами из Абхазии доехал до Херсонской и Запорожской областей
12:47 21.12.2022 (обновлено: 15:37 21.12.2022)
Прием мандаринов, которые должны были отправиться в новые российские регионы, начался 5 декабря. Всего было собрано более ста тонн фруктов.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik.
Гуманитарный груз с мандаринами из Абхазии прибыл в Херсонскую и Запорожскую области, сообщает
пресс-служба МЧС республики.
Пресс-служба ведомства сообщает, что в каждый регион было доставлено более 23 тонн цитрусов, которые в основном распределят по дошкольным и специализированным учреждениям.
Ранее более сорока тонн мандаринов абхазские спасатели доставили в Донецкую и Луганскую народные республики. Гуманитарную колонну лично сопровождает глава МЧС Лев Квициния.
Всего из Абхазии в новые российские регионы было отправлено более ста тонн мандаринов. Сбор был организован по поручению президента Абхазии Аслана Бжания. Каждый житель Абхазии мог поучаствовать в акции и отправить цитрусы жителям Донбасса к новогодним праздникам.
На территории России помощь в доставке груза абхазским спасателям оказывали волонтеры из общественной организации "Молодая гвардия", которые развернули в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Херсонской и Запорожской областях.