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МИД России назвал дискриминацией решение ЕС о непризнании выданных в Абхазии паспортов

МИД России назвал дискриминацией решение ЕС о непризнании выданных в Абхазии паспортов

Политика Европы, заявляет МИД России, нарушает права человека и противоречит принципу, согласно которому непризнание государства не должно быть причиной для... 21.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-21T18:47+0300

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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "визовой дискриминацией" решение Европейского Союза о непризнании российских паспортов, выданных в Абхазии и Южной Осетии. Заявление Захаровой опубликовано на сайте ведомства."ЕС в одностороннем порядке ограничивает свободу передвижения миллионов людей и отказывает им в праве на свободный выбор гражданства и места проживания", – подчеркнула она. По словам Марии Захаровой, действия Евросоюза нарушают положения документов, принятых в области защиты прав человека и гражданина и противоречат основополагающему принципу, согласно которому непризнание суверенитета государства над какой-то территорией не может считаться основанием для нарушения прав жителей этой территории."Такая политика сегрегации является ничем иным как прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства, лишний раз демонстрирует истинные враждебные намерения Евросоюза в отношении нашей страны и ее граждан. Реальным итогом этих близоруких действий станет дальнейшая утрата Евросоюзом авторитета в международных делах", - подчеркнула представитель МИД и добавила, что ведомство будет делать все возможное для защиты прав российских граждан.Решение о непризнании российских паспортов, выданных в Абхазии, Южной Осетии и новых российских регионах, было принято 14 декабря и официально опубликовано сегодня, 21 декабря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/gvindzhiya-prokommentiroval-zapret-na-vydachu-evropeyskikh-viz-zhitelyam-abkhazii-1042878226.html

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