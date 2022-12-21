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Пожар произошел в торговом ряду Grand Bazaar в Сухуме
Пожар произошел в торговом ряду Grand Bazaar в Сухуме
Огонь вспыхнул в одном из торговых павильонов и перекинулся на соседние. 21.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-21T10:00+0300
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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Пожар произошел в торговом ряду Grand Bazaar утром, 21 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.По предварительным данным, огонь вспыхнул в одном из павильонов, а затем перекинулся на другие объекты. Причины и площадь пожара будут уточнены после окончания работы специалистов.В результате происшествия никто не пострадал.
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Пожар произошел в торговом ряду Grand Bazaar в Сухуме
Огонь вспыхнул в одном из торговых павильонов и перекинулся на соседние.
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Пожар произошел в торговом ряду Grand Bazaar утром, 21 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Возгорание случилось рано утром, в 06:30. На место выехали три пожарных и одна спасательная бригада. Работы пока продолжаются.
По предварительным данным, огонь вспыхнул в одном из павильонов, а затем перекинулся на другие объекты. Причины и площадь пожара будут уточнены после окончания работы специалистов.
В результате происшествия никто не пострадал.