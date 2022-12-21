https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/pozhar-proizoshel-v-torgovom-ryadu-grand-bazaar-v-sukhume-1043227994.html

Пожар произошел в торговом ряду Grand Bazaar в Сухуме

Пожар произошел в торговом ряду Grand Bazaar в Сухуме

Огонь вспыхнул в одном из торговых павильонов и перекинулся на соседние. 21.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Пожар произошел в торговом ряду Grand Bazaar утром, 21 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.По предварительным данным, огонь вспыхнул в одном из павильонов, а затем перекинулся на другие объекты. Причины и площадь пожара будут уточнены после окончания работы специалистов.В результате происшествия никто не пострадал.

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