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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять Средиземноморский циклон с теплыми массами воздуха. 21.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-21T18:01+0300
2022-12-21T18:01+0300
2022-12-21T18:22+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. В четверг, 22 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В конце дня местами ожидается дождь разной интенсивности.Атмосферное давление нестабильное, пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 декабря
18:01 21.12.2022 (обновлено: 18:22 21.12.2022)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять Средиземноморский циклон с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. В четверг, 22 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В конце дня местами ожидается дождь разной интенсивности.
Атмосферное давление нестабильное, пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.