https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/putin-zayavil-chto-protivniki-rossii-natseleny-na-razobschenie-strany-1043234768.html

Путин заявил, что противники России нацелены на разобщение страны

Путин заявил, что противники России нацелены на разобщение страны

Путин добавил, что для того чтобы развалить только что созданную Российскую Федерацию, Запад даже поощрял деятельность террористов, которую публично осуждал. 21.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-21T17:20+0300

2022-12-21T17:20+0300

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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. На протяжении веков стратегические противники России пытаются добиться ее ослабления, дезинтеграции и разобщения, заявил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.Так, например, по словам президента, Запад публично осуждал террористическую организацию "Аль-Каида"*, но при этом поощрял и поддерживал террористов, действовавших внутри России, которая после распада СССР хотела стать частью "цивилизованного мира"."Несмотря на все наши усилия и попытки, говорю это, имея в виду и свою работу, я тоже предпринимал эти попытки, наши попытки сблизиться, стать этой частью. Нет, наоборот, были предприняты другие действия, в том числе с использованием международных террористов на Кавказе для того, чтобы добить Россию, растащить вновь созданную Российскую Федерацию", – сказал президент.Путин добавил, что террористам оказывалась всяческая поддержка– материальная, информационная и политическая, лишь бы они воевали против России. А сейчас, пояснил он, для борьбы с Россией используются украинские неонацисты.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/peskov-rossii-neobkhodim-zapas-prochnosti-ey-pridetsya-zhit-v-usloviyakh-konfrontatsii-1043064799.html

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