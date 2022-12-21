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Путин заявил, что противники России нацелены на разобщение страны
Путин заявил, что противники России нацелены на разобщение страны
Путин добавил, что для того чтобы развалить только что созданную Российскую Федерацию, Запад даже поощрял деятельность террористов, которую публично осуждал. 21.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-21T17:20+0300
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. На протяжении веков стратегические противники России пытаются добиться ее ослабления, дезинтеграции и разобщения, заявил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.Так, например, по словам президента, Запад публично осуждал террористическую организацию "Аль-Каида"*, но при этом поощрял и поддерживал террористов, действовавших внутри России, которая после распада СССР хотела стать частью "цивилизованного мира"."Несмотря на все наши усилия и попытки, говорю это, имея в виду и свою работу, я тоже предпринимал эти попытки, наши попытки сблизиться, стать этой частью. Нет, наоборот, были предприняты другие действия, в том числе с использованием международных террористов на Кавказе для того, чтобы добить Россию, растащить вновь созданную Российскую Федерацию", – сказал президент.Путин добавил, что террористам оказывалась всяческая поддержка– материальная, информационная и политическая, лишь бы они воевали против России. А сейчас, пояснил он, для борьбы с Россией используются украинские неонацисты.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/peskov-rossii-neobkhodim-zapas-prochnosti-ey-pridetsya-zhit-v-usloviyakh-konfrontatsii-1043064799.html
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новости, владимир путин, россия
Путин заявил, что противники России нацелены на разобщение страны
17:20 21.12.2022 (обновлено: 18:26 21.12.2022)
Путин добавил, что для того чтобы развалить только что созданную Российскую Федерацию, Запад даже поощрял деятельность террористов, которую публично осуждал.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. На протяжении веков стратегические противники России пытаются добиться ее ослабления, дезинтеграции и разобщения, заявил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
"Уже не раз говорил и даже писал в своих статьях, у наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны. На протяжении веков. Ничего нового здесь нет. Слишком большая, как им кажется, страна, представляющая угрозу для кого-то, поэтому ее нужно немножко почикать, раздробить. Всегда, вспомните, века, куда ни посмотрите, всегда ставилась такая цель", – сказал Путин.
Так, например, по словам президента, Запад публично осуждал террористическую организацию "Аль-Каида"*, но при этом поощрял и поддерживал террористов, действовавших внутри России, которая после распада СССР хотела стать частью "цивилизованного мира".
"Несмотря на все наши усилия и попытки, говорю это, имея в виду и свою работу, я тоже предпринимал эти попытки, наши попытки сблизиться, стать этой частью. Нет, наоборот, были предприняты другие действия, в том числе с использованием международных террористов на Кавказе для того, чтобы добить Россию, растащить вновь созданную Российскую Федерацию", – сказал президент.
Путин добавил, что террористам оказывалась всяческая поддержка– материальная, информационная и политическая, лишь бы они воевали против России. А сейчас, пояснил он, для борьбы с Россией используются украинские неонацисты.
* Запрещенная в России террористическая организация.