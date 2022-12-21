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Российские войска уничтожили нефтехранилище в Харьковской области
Российские войска уничтожили нефтехранилище в Харьковской области
Российские войска продолжают выполнение боевых задач в рамках военной спецоперации на Украине. 21.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-21T13:52+0300
2022-12-21T13:52+0300
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. ВКС России нанесли удар по нефтехранилищу в Андреевке в Харьковской области, топливо из которого использовалось в работе военной техники ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России.На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и пять пикапов в районе населенных пунктов Терны и Торское в ДНР. Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.На Донецком направлении были заняты новые господствующие высоты и рубежи. За сутки там было уничтожено 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.На Южно-Донецком направлении поражена живая сила и военная техника подразделений 72 механизированной бригады ВСУ и 108 бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87 районах. Также были уничтожены украинская самоходная огневая установка ЗРК "Бук-М1" и радиолокационная станция целеуказания П-18, радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, три артиллерийских системы М-777 производства США, два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, два склада артиллерийских боеприпасов, боевая машина РСЗО "Град".Российские истребители сбили украинский самолет Су-25 в районе Красногоровки и вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки сбито два украинских беспилотника, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 348 самолетов, 187 вертолетов, 2691 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7179 танков и других боевых бронированных машин, 932 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3696 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7693 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/rossiyskoe-nastuplenie-v-donbasse-1043224720.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/rossiyskie-istrebiteli-sbili-dva-ukrainskikh-voennykh-samoleta-v-dnr-1043223971.html
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россия, украина, донбасс, в мире, новости, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, в мире, новости, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили нефтехранилище в Харьковской области
13:52 21.12.2022 (обновлено: 15:31 21.12.2022)
Российские войска продолжают выполнение боевых задач в рамках военной спецоперации на Украине.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik
. ВКС России нанесли удар по нефтехранилищу в Андреевке в Харьковской области, топливо из которого использовалось в работе военной техники ВСУ. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
Кроме того, на Купянском направлении было нанесено огневое поражение противнику в районах Петропавловки, Песчаного и Берестового, было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа.
На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и пять пикапов в районе населенных пунктов Терны и Торское в ДНР. Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.
На Донецком направлении были заняты новые господствующие высоты и рубежи. За сутки там было уничтожено 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.
На Южно-Донецком направлении поражена живая сила и военная техника подразделений 72 механизированной бригады ВСУ и 108 бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87 районах.
Также были уничтожены украинская самоходная огневая установка ЗРК "Бук-М1" и радиолокационная станция целеуказания П-18, радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, три артиллерийских системы М-777 производства США, два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, два склада артиллерийских боеприпасов, боевая машина РСЗО "Град".
Российские истребители сбили украинский самолет Су-25 в районе Красногоровки и вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки сбито два украинских беспилотника, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 348 самолетов, 187 вертолетов, 2691 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7179 танков и других боевых бронированных машин, 932 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3696 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7693 единицы специальной военной автомобильной техники.