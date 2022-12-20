https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/rossiyskie-istrebiteli-sbili-dva-ukrainskikh-voennykh-samoleta-v-dnr-1043223971.html

Российские истребители сбили два украинских военных самолета в ДНР

Российские истребители сбили два украинских военных самолета в ДНР

Также в районе Тимофеевки в ДНР в воздушном бою был сбит украинский вертолет Ми-8. 20.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-20T18:49+0300

2022-12-20T18:49+0300

2022-12-20T18:49+0300

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Российские истребители сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Степановка и Белозерское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны России.Кроме того, за сутки средствами ПВО были сбиты украинский вертолет Ми-8 и пять беспилотников.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки были уничтожены 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143-х районах, украинские ЗРК С-300 в районе Украинки и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 в районе Константиновки.На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля, на Красно-Лиманском направлении потери противника за сутки составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.На Донецком направлении российские войска в результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожено более 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля, на Южно-Донецком направлении были уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. За сутки потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и раненными, три боевые бронированные машины и два пикапа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/rossiyskie-voyska-unichtozhili-chetyre-gruppy-ukrainskikh-diversantov-v-lnr-1043204491.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/vs-rossii-otbili-kontrataki-kieva-na-donetskom-napravlenii-1043186866.html

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