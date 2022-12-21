https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/rozhdestvenskiy-podarok-zelenskiy-pribyl-v-metropoliyu-s-otchetom-1043237342.html
Рождественский подарок: Зеленский прибыл в метрополию с отчетом
Рождественский подарок: Зеленский прибыл в метрополию с отчетом
Президент Украины Владимир Зеленский впервые за десять месяцев совершает зарубежный визит и направляется в Вашингтон для того, чтобы убедиться в том, что США... 21.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-21T21:16+0300
2022-12-21T21:16+0300
2022-12-21T21:16+0300
военная спецоперация рф в донбассе
владимир зеленский
джозеф байден
россия
украина
сша
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Главный киевский лицедей Владимир Зеленский увлеченно играет роль "Нерона, сжигающий Украину за 110 млрд долларов США", пишет военный эксперт Александр Хроленко. Внезапное прибытие украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря для встреч с законодательной и исполнительной властью США выглядит необычным. Американское издание The Hill называет его "историческим" и "беспрецедентным". Politico отмечает: "Визит Зеленского стал шоком для высокопоставленных американских чиновников и для законодателей".Это первая с 24 февраля зарубежная поездка Зеленского, который десять месяцев предпочитал выступать перед парламентариями разных стран в онлайн-формате. Вроде бы, главная причина очевидна: на кону – утверждение американской военной помощи Киеву на 2023 год в сумме 45 млрд долларов. И украинский лидер якобы может напрямую вмешаться в борьбу Республиканской партии за комплексный пакет расходов на 1,7 триллиона долларов.Обстановка в Вашингтоне сложная. "Уходящий" спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси вчера назвала Зеленского "абсолютным героем", выступление которого "сделает честь Конгрессу Соединенных Штатов". Однако целый ряд конгрессменов разделяют озабоченность коллеги Марджори Тейлор Грин: "Почему американские налогоплательщики должны платить миллиарды на содержание 51-го штата – Украины?". И все же Конгресс США ранее одобрил аналогичную помощь киевскому режиму в объеме 65 млрд долларов – без личного присутствия и артистичного "колядования" Зеленского. Безусловно, имеются скрытые пружины приглашения украинской марионетки в метрополию – для встречи с президентом США Джо Байденом и выступления на совместном заседании двух палат Конгресса (собраться перед праздничными каникулами – отдельное непростое дело).Неблагоприятная для ВСУ оперативная обстановка на Украинском ТВД, пустеющие арсеналы Пентагона и НАТО, экономическая турбулентность в ЕС – все это открывает широкий простор для версий, прогнозов и трактовок "гастролей" Зеленского. Как бы то ни было, американское шоу с громкими заявлениями, яркими символами и фейерверками 21 декабря наблюдателям гарантировано.В "меню" не только PatriotВполне предсказуемо Конгресс одобрит 45-миллиардную помощь киевскому режиму, Байден и Зеленский обсудят перспективы "повышения ставок" на украинском ТВД. В Киеве считают, что достигли предела с имеющимся у них оружием США, и требуют нового.Накануне экс-посол США на Украине Билл Тейлор заявил, что Зеленскому необходимо "оружие большей дальности, чтобы он мог упредить ожидаемое наступление России". Речь идет не столько о батарее ЗРК Patriot, сколько о поставках оперативно-тактических ракет для системы залпового огня HIMARS типа ATACMS дальностью до 300 км, ударных беспилотников Grey Eagle и Reaper. В пакете американской военной помощи могут оказаться и натовские самолеты (F-15 или F-16), способные применять обещанные Киеву "умные бомбы" – с комплектом Joint Direct Attack Munition.Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что администрация намерена "погасить любые попытки России" получить преимущество в боевых действиях. Позиция совершенно безрассудная и практически самоубийственная во взаимоотношениях с наиболее могущественной ядерной державой.Белый дом планирует представить 21 декабря очередной пакет военной поддержки Украине на сумму 2 млрд долларов "из существующих запасов США". Новые военные ресурсы и перспективы "безразмерных" поставок американского оружия сделают марионеточный киевский режим еще большей угрозой безопасности РФ. Американская помощь просто обрекает украинскую армию и натовских "добровольцев" на многолетнюю "демилитаризацию". Других вариантов у России нет, и быть не может.По информации издания The Hill, для дальнейшей демонизации РФ и реализации планов эскалации украинского конфликта Конгресс США намерен объявить Россию не "спонсором терроризма", а неким альтернативным "государством-агрессором". В законодательстве США такого статуса нет. Соответствующий законопроект разрабатывается руководством Конгресса и администрацией Белого дома. Разумеется, американская пиар-акция никак не накажет Россию, и не уменьшит количество жертв в рядах ВСУ. Возможно, 21 декабря Зеленский получит именно такой "рождественский подарок".Администрация Байдена стремится использовать визит Зеленского, чтобы подчеркнуть западную поддержку киевского режима в "самые мрачные дни войны", и считает "гастроли" сигналом для европейских союзников альянса. Слухи о том, что Зеленский отыграл свою роль украинского Нерона, и больше не устраивает США – сильно преувеличены.Искусственно созданный Вашингтоном украинский конфликт множит риски для всей планеты (экономическое разорение, голод, войны, миграция, технологическая деградация, ядерная зима). С общечеловеческой точки зрения, Соединенные Штаты повторяют ошибки двадцатилетних войн во Вьетнаме и Афганистане. Однако прочный мир в Европе и на других континентах не обещает прибыли американскому ВПК, и новых рабочих мест в экономике США, а война – гарантирует. "Гегемония" требует жертв.Американское оружие на Украине никого не защитит, не согреет, не накормит. Военная помощь Вашингтона несет всем странам третьего мира только страдания и массовую гибель населения.Заметим, США планируют выделить киевскому режиму 126 млн долларов – конкретно на ликвидацию последствий радиоактивного загрязнения. От "дружбы" с Вашингтоном пострадали многие государства мира, но проамериканская Украина – первая страна, которая кредитуется под ликвидацию последствий ядерного удара по своей территории. Любопытно, насколько готовы к аналогичному сценарию американцы на территории США?Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/rossiyskoe-nastuplenie-v-donbasse-1043224720.html
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владимир зеленский, джозеф байден, россия, украина, сша
владимир зеленский, джозеф байден, россия, украина, сша
Рождественский подарок: Зеленский прибыл в метрополию с отчетом
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Президент Украины Владимир Зеленский впервые за десять месяцев совершает зарубежный визит и направляется в Вашингтон для того, чтобы убедиться в том, что США выделят деньги на военную помощь Киеву.
Главный киевский лицедей Владимир Зеленский увлеченно играет роль "Нерона, сжигающий Украину за 110 млрд долларов США", пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Срочный визит в Вашингтон, и театрализованное "калядование" Зеленского в Белом доме и Конгрессе практически обрекает "незалежную" на длительный период боевых действий и огромные жертвы – для защиты экономических интересов и политической "гегемонии" США.
Внезапное прибытие украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря для встреч с законодательной и исполнительной властью США выглядит необычным. Американское издание The Hill называет его "историческим" и "беспрецедентным".
Politico отмечает: "Визит Зеленского стал шоком для высокопоставленных американских чиновников и для законодателей".
Это первая с 24 февраля зарубежная поездка Зеленского, который десять месяцев предпочитал выступать перед парламентариями разных стран в онлайн-формате. Вроде бы, главная причина очевидна: на кону – утверждение американской военной помощи Киеву на 2023 год в сумме 45 млрд долларов. И украинский лидер якобы может напрямую вмешаться в борьбу Республиканской партии за комплексный пакет расходов на 1,7 триллиона долларов.
Обстановка в Вашингтоне сложная. "Уходящий" спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси вчера назвала Зеленского "абсолютным героем", выступление которого "сделает честь Конгрессу Соединенных Штатов". Однако целый ряд конгрессменов разделяют озабоченность коллеги Марджори Тейлор Грин: "Почему американские налогоплательщики должны платить миллиарды на содержание 51-го штата – Украины?".
И все же Конгресс США ранее одобрил аналогичную помощь киевскому режиму в объеме 65 млрд долларов – без личного присутствия и артистичного "колядования" Зеленского. Безусловно, имеются скрытые пружины приглашения украинской марионетки в метрополию – для встречи с президентом США Джо Байденом и выступления на совместном заседании двух палат Конгресса (собраться перед праздничными каникулами – отдельное непростое дело).
Неблагоприятная для ВСУ оперативная обстановка на Украинском ТВД, пустеющие арсеналы Пентагона и НАТО, экономическая турбулентность в ЕС – все это открывает широкий простор для версий, прогнозов и трактовок "гастролей" Зеленского. Как бы то ни было, американское шоу с громкими заявлениями, яркими символами и фейерверками 21 декабря наблюдателям гарантировано.
В "меню" не только Patriot
Вполне предсказуемо Конгресс одобрит 45-миллиардную помощь киевскому режиму, Байден и Зеленский обсудят перспективы "повышения ставок" на украинском ТВД. В Киеве считают, что достигли предела с имеющимся у них оружием США, и требуют нового.
Накануне экс-посол США на Украине Билл Тейлор заявил, что Зеленскому необходимо "оружие большей дальности, чтобы он мог упредить ожидаемое наступление России". Речь идет не столько о батарее ЗРК Patriot, сколько о поставках оперативно-тактических ракет для системы залпового огня HIMARS типа ATACMS дальностью до 300 км, ударных беспилотников Grey Eagle и Reaper. В пакете американской военной помощи могут оказаться и натовские самолеты (F-15 или F-16), способные применять обещанные Киеву "умные бомбы" – с комплектом Joint Direct Attack Munition.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что администрация намерена "погасить любые попытки России" получить преимущество в боевых действиях. Позиция совершенно безрассудная и практически самоубийственная во взаимоотношениях с наиболее могущественной ядерной державой.
Белый дом планирует представить 21 декабря очередной пакет военной поддержки Украине на сумму 2 млрд долларов "из существующих запасов США". Новые военные ресурсы и перспективы "безразмерных" поставок американского оружия сделают марионеточный киевский режим еще большей угрозой безопасности РФ. Американская помощь просто обрекает украинскую армию и натовских "добровольцев" на многолетнюю "демилитаризацию". Других вариантов у России нет, и быть не может.
По информации издания The Hill, для дальнейшей демонизации РФ и реализации планов эскалации украинского конфликта Конгресс США намерен объявить Россию не "спонсором терроризма", а неким альтернативным "государством-агрессором". В законодательстве США такого статуса нет. Соответствующий законопроект разрабатывается руководством Конгресса и администрацией Белого дома. Разумеется, американская пиар-акция никак не накажет Россию, и не уменьшит количество жертв в рядах ВСУ. Возможно, 21 декабря Зеленский получит именно такой "рождественский подарок".
Администрация Байдена стремится использовать визит Зеленского, чтобы подчеркнуть западную поддержку киевского режима в "самые мрачные дни войны", и считает "гастроли" сигналом для европейских союзников альянса. Слухи о том, что Зеленский отыграл свою роль украинского Нерона, и больше не устраивает США – сильно преувеличены.
Искусственно созданный Вашингтоном украинский конфликт множит риски для всей планеты (экономическое разорение, голод, войны, миграция, технологическая деградация, ядерная зима). С общечеловеческой точки зрения, Соединенные Штаты повторяют ошибки двадцатилетних войн во Вьетнаме и Афганистане. Однако прочный мир в Европе и на других континентах не обещает прибыли американскому ВПК, и новых рабочих мест в экономике США, а война – гарантирует. "Гегемония" требует жертв.
Американское оружие на Украине никого не защитит, не согреет, не накормит. Военная помощь Вашингтона несет всем странам третьего мира только страдания и массовую гибель населения.
Заметим, США планируют выделить киевскому режиму 126 млн долларов – конкретно на ликвидацию последствий радиоактивного загрязнения. От "дружбы" с Вашингтоном пострадали многие государства мира, но проамериканская Украина – первая страна, которая кредитуется под ликвидацию последствий ядерного удара по своей территории. Любопытно, насколько готовы к аналогичному сценарию американцы на территории США?
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