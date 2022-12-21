https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/sochintsa-osudili-za-nezakonnyy-vvoz-mashin-iz-abkhazii-dlya-pereprodazhi-v-kirgiziyu-1043228760.html

Сочинца осудили за незаконный ввоз машин из Абхазии для перепродажи в Киргизию

Сочинца осудили за незаконный ввоз машин из Абхазии для перепродажи в Киргизию

В отношении 24-летнего жителя Сочи и иных лиц было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса – уклонение от уплаты таможенных платежей... 21.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Жителя Сочи осудили за ввоз машин из Абхазии с нарушением таможенного законодательства для дальнейшей перепродажи в Киргизию, сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.Машины же, якобы, были предназначены для перевозки пассажиров, и поэтому провозились с полным освобождением от уплаты таможенных платежей. Но затем сочинец перегонял их в Краснодар и передавал соучастникам, получая денежное вознаграждение. После этого автомобили вывозили в Киргизию по поддельным документам.Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила более трех миллионов рублей. Суд признал россиянина виновным, наказанием за преступление стало лишение свободы на три года условно. Материалы по делу были переданы в правоохранительные органы Киргизии для установления других участников преступной схемы и поиска машин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/rossiyanin-ne-uplatil-bolee-dvukh-millionov-rubley-za-vvoz-mashiny-iz-abkhazii-1043224923.html

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