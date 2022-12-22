https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/administratsiya-sukhuma-utverdila-plan-novogodnikh-meropriyatiy-1043240127.html
Администрация Сухума утвердила план новогодних мероприятий
Администрация Сухума утвердила план новогодних мероприятий
С 25 декабря и до Рождества жителей столицы ожидает масса праздничных мероприятий, концертов и представлений. 22.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-22T10:42+0300
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Администрация Сухума утвердила план проведения новогодних и рождественских мероприятий. Подробная информация опубликована на сайте столичной администрации.В новогоднюю ночь жителей и гостей столицы ожидают грандиозный фейерверк, праздничные гулянья и дискотека до утра.Также с 25 декабря по 10 января в кинотеатре под открытым небом на площади будут показывать фильмы и мультфильмы.На Рождество на площади Свободы в 16:00 пройдет концерт с участием воспитанников детских студий.Кроме того, развлекательные мероприятия будут организованы во всех микрорайонах столицы – в Синопе, на Турбазе, Маяке, Кинопрокате, в Старом поселке и Новом районе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/vkusno-i-poznavatelno-kak-provesti-novyy-god-v-abkhazii-1043195996.html
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абхазия, сухум, новый год в абхазии, новый год
абхазия, сухум, новый год в абхазии, новый год
Администрация Сухума утвердила план новогодних мероприятий
10:42 22.12.2022 (обновлено: 11:52 22.12.2022)
С 25 декабря и до Рождества жителей столицы ожидает масса праздничных мероприятий, концертов и представлений.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik.
Администрация Сухума утвердила план проведения новогодних и рождественских мероприятий. Подробная информация опубликована
на сайте столичной администрации.
Торжественное открытие елки на площади Свободы состоится 25 декабря в 18:00. С 26 декабря там и на набережной Махаджиров будут проходить концерты, будет организована ярмарка, на которой будут продавать сладости и горячие напитки.
В новогоднюю ночь жителей и гостей столицы ожидают грандиозный фейерверк, праздничные гулянья и дискотека до утра.
Также с 25 декабря по 10 января в кинотеатре под открытым небом на площади будут показывать фильмы и мультфильмы.
На Рождество на площади Свободы в 16:00 пройдет концерт с участием воспитанников детских студий.
Кроме того, развлекательные мероприятия будут организованы во всех микрорайонах столицы – в Синопе, на Турбазе, Маяке, Кинопрокате, в Старом поселке и Новом районе.