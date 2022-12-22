https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/administratsiya-sukhuma-utverdila-plan-novogodnikh-meropriyatiy-1043240127.html

Администрация Сухума утвердила план новогодних мероприятий

Администрация Сухума утвердила план новогодних мероприятий

С 25 декабря и до Рождества жителей столицы ожидает масса праздничных мероприятий, концертов и представлений. 22.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Администрация Сухума утвердила план проведения новогодних и рождественских мероприятий. Подробная информация опубликована на сайте столичной администрации.В новогоднюю ночь жителей и гостей столицы ожидают грандиозный фейерверк, праздничные гулянья и дискотека до утра.Также с 25 декабря по 10 января в кинотеатре под открытым небом на площади будут показывать фильмы и мультфильмы.На Рождество на площади Свободы в 16:00 пройдет концерт с участием воспитанников детских студий.Кроме того, развлекательные мероприятия будут организованы во всех микрорайонах столицы – в Синопе, на Турбазе, Маяке, Кинопрокате, в Старом поселке и Новом районе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/vkusno-i-poznavatelno-kak-provesti-novyy-god-v-abkhazii-1043195996.html

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