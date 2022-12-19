https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/vkusno-i-poznavatelno-kak-provesti-novyy-god-v-abkhazii-1043195996.html

Вкусно и познавательно: как провести Новый год в Абхазии

Вкусно и познавательно: как провести Новый год в Абхазии

Абхазия – отличный выбор для новогодних каникул. В субтропиках можно не только погреться и отведать вкусной национальной еды, но и посетить массу... 19.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-19T09:00+0300

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О том, как и что можно запланировать на новогодние каникулы в Абхазии, читайте в материале Sputnik.Асмат Цвижба, SputnikНовогодние каникулы в Абхазии – отличный вариант для тех, кто устал от мороза и белоснежных пейзажей за окном, но при этом не спешит загорать под палящим солнцем на Гоа или Мальдивах.Попасть в Абхазию без пересадок можно поездом. Ходят они не каждый день, поэтому нужно заранее подстроиться под график, к тому же мест после 24 декабря уже нет. А место в купе 24 декабря, к примеру, обойдется в 10 тысяч рублей.СухумЗимний Сухум ежегодно привлекает "новогодних" туристов. Цены на проживание, по сравнению с заграничными курортами, совсем не кусачие. Двухместный номер в гостинице с 28 декабря по 8 января стоит от 16 тысяч рублей, самые "звездные" отели обойдутся туристу в сумму больше 40 тысяч рублей за 11 ночей.В столице скучать не придется. Так как синоптики не обещают в Абхазии суровой зимы, все природные достопримечательности будут "открыты". В самом центре города расположен Ботанический сад, который был основан в Абхазии еще в 1840 году. Это один из старейших садов мира, который собрал пять тысяч видов деревьев, кустарников и растений. В коллекции 300-летняя кавказская липа и ее ровесница – секвойя.Излюбленное место туристов – набережная Махаджиров. Прогуливаясь по ней, можно не только насладиться свежим морским воздухом, но и познакомиться с архитектурными строениями, памятниками, сфотографироваться у руин старой Сухумской крепости. Тут же можно культурно провести вечер. Афиша Абхазского и Русского драматических театров обещают порадовать гостей новогодними премьерами и историческими постановками.Недалеко от набережной находится и Центральный выставочный зал, где каждый месяц проходят выставки абхазских и российских художников. В центре города расположен Абхазский государственный музей, который хранит уникальные экспонаты народов Кавказа, древнего Египта, Рима и Греции.Рестораны и кафе Сухума предоставляют гостям широкий выбор блюд и напитков. В столице вы можете попробовать как традиционную мамалыгу с сыром, ачашв и молодое вино, так и европейскую, и даже японскую кухню. Цены в сравнении с европейскими и российскими ресторанами приятно удивят гостей.Побывать в Сухуме и не посетить центральный рынок – туристический грех. Здесь можно приобрести домашнюю аджику, молочный и копченый сыр, аджинджух, сушеную хурму и, конечно, мандарины.Традиционно в новогодние каникулы в столице проводят арт-маркеты, концерты и благотворительные акции. А ночью 31 декабря встретить 2023 год можно на площади Свободы, где установлена главная елка страны. После полуночи администрация города организует дискотеку и салют.Новый АфонМаленький, но богатый достопримечательностями и историческими памятниками Новый Афон всегда был очень популярен среди гостей Абхазии.Даже зимой главная визитная карточка города – Новоафонская пещера – полна любопытных туристов. Вход в нее обойдется взрослому гостю в 700 рублей, для детей до 8 лет бесплатно. В праздничные дни Новоафонская пещера будет встречать туристов с субботы 31 декабря по воскресенье 8 января ежедневно, без выходных дней. Экскурсионные дни - среда, четверг, суббота, воскресенье.Бесплатно можно подняться на Анакопийскую крепость, с вершины которой виден весь Новый Афон.По дороге из Новоафонского монастыря обязательно остановитесь в кафе у пруда и выпейте кофе по-восточному, а можете просто поплавать на лодке под украшенными гирляндами мостами.Не замерзает зимой и Новоафонский водопад, рядом с которым расположен музей Абхазского царства. Он открыт ежедневно с 10:00 до 18:00.Цены на гостиничные номера в Афоне за 11 ночей начинаются от 16 тысяч рублей на двоих.ГаграДостопримечательности Гагры традиционно посещают больше всего. В новогодние праздники туристы могут прогуляться по Парку принца Ольденбургского и даже зайти в его замок.После прогулки пообедать можно в ресторане "Гагрипш", который считается одной из достопримечательностей города. Деревянное здание было привезено принцем Ольденбургским из Скандинавии в 1902 году и собрано без единого гвоздя. Сегодня в нем играют свадьбы и принимают гостей по любому поводу.Гостиничный номер в гагрских отелях обойдется туристам от 11 до 44 тысяч рублей за 11 ночей.Рицинский реликтовый национальный паркЕсли уж вы выбрали Абхазию местом зимнего отдыха, то нужно выделить один день для экскурсии на озеро Рица. Если в Абхазии и выпадет предновогодний снег, то только там. Чуть дальше, на Малой Рице, построены специальные места для пикников, от которых туристы не отказываются даже зимой.Но до того как попасть на саму Рицу, обязательно загадайте желание у водопадов Девичьи и Мужские слезы, взгляните в глаза своим страхам на смотровой площадке "Прощай, родина" и сфотографируйтесь у скал Юпшарского каньона.Недалеко от Рицы находится Дача Сталина – излюбленное место советского вождя. На даче до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Попасть в здание можно в составе экскурсионной группы.

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