https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/bolee-25-milliona-rubley-vydelili-v-sukhume-na-edinovremennye-posobiya-1043250645.html

Единовременные пособия более чем на 2,5 миллиона рублей выплатят в Сухуме

Единовременные пособия более чем на 2,5 миллиона рублей выплатят в Сухуме

Деньги положены 746 получателям, среди них многодетные семьи, получатели пособий по уходу за инвалидами с детства, инвалиды-колясочники. 22.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-22T17:23+0300

2022-12-22T17:23+0300

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Администрация Сухума выделила более 2,5 миллиона рублей на оказание единовременной материальной помощи некоторым категориям получателей, сообщает пресс-служба администрации.На каждого ребенка в многодетной семье будет положено по три тысячи рублей, граждане, ухаживающие за инвалидами с детства, тоже получат по 3 тысячи рублей. Инвалидам-колясочникам положено пять тысяч рублей.Средства на выплаты возьмут из резервного фонда столичной администрации и за счет утвержденной сметы расходов на муниципального управления администрации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/kabmin-prinyal-reshenie-ob-uvelichenii-sotsvyplat-za-rozhdenie-detey-1042883494.html

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