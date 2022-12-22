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Две группы украинских диверсантов были уничтожены в ДНР и Запорожской области

Две группы украинских диверсантов были уничтожены в ДНР и Запорожской области

Всего за сутки на Южно-Донецком направлении было уничтожено до 30 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины и три пикапа. 22.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-22T16:40+0300

2022-12-22T16:40+0300

2022-12-22T19:17+0300

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Российские войска уничтожили две украинские диверсионные группы на Южно-Донецком направлении, в районах населенного пункта Сладкое в ДНР и Левадное в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники Украины в Харьковской области и ЛНР, уничтожили до 15 военнослужащих и два автомобиля. На Красно-Лиманском направлении поражены подразделения противника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Сергеевка в ЛНР и Терны в ДНР. Там потери ВСУ за сутки составили более 20 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа.На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, за сутки там уничтожено до 50 солдат противника, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93 районах. Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, пункт ремонта артиллерийских систем М777, три склада боеприпасов ВСУ. Были нанесены два ракетных удара по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" в ДНР.Российские истребители за сутки сбили два самолета МиГ-29, уничтожили украинский вертолет Ми-8. Средства ПВО России за сутки сбили три украинских беспилотника, перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/rozhdestvenskiy-podarok-zelenskiy-pribyl-v-metropoliyu-s-otchetom-1043237342.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/rossiyskoe-nastuplenie-v-donbasse-1043224720.html

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