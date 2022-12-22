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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/dve-gruppy-ukrainskikh-diversantov-byli-unichtozheny-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1043250413.html
Две группы украинских диверсантов были уничтожены в ДНР и Запорожской области
Две группы украинских диверсантов были уничтожены в ДНР и Запорожской области
Всего за сутки на Южно-Донецком направлении было уничтожено до 30 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины и три пикапа. 22.12.2022, Sputnik Абхазия
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2022-12-22T19:17+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Российские войска уничтожили две украинские диверсионные группы на Южно-Донецком направлении, в районах населенного пункта Сладкое в ДНР и Левадное в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники Украины в Харьковской области и ЛНР, уничтожили до 15 военнослужащих и два автомобиля. На Красно-Лиманском направлении поражены подразделения противника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Сергеевка в ЛНР и Терны в ДНР. Там потери ВСУ за сутки составили более 20 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа.На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, за сутки там уничтожено до 50 солдат противника, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93 районах. Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, пункт ремонта артиллерийских систем М777, три склада боеприпасов ВСУ. Были нанесены два ракетных удара по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" в ДНР.Российские истребители за сутки сбили два самолета МиГ-29, уничтожили украинский вертолет Ми-8. Средства ПВО России за сутки сбили три украинских беспилотника, перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/rozhdestvenskiy-podarok-zelenskiy-pribyl-v-metropoliyu-s-otchetom-1043237342.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/rossiyskoe-nastuplenie-v-donbasse-1043224720.html
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украина, россия, новости, донбасс, министерство обороны рф
украина, россия, новости, донбасс, министерство обороны рф

Две группы украинских диверсантов были уничтожены в ДНР и Запорожской области

16:40 22.12.2022 (обновлено: 19:17 22.12.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений морской пехоты на Херсонском направлении
Работа подразделений морской пехоты на Херсонском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 22.12.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Всего за сутки на Южно-Донецком направлении было уничтожено до 30 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины и три пикапа.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Российские войска уничтожили две украинские диверсионные группы на Южно-Донецком направлении, в районах населенного пункта Сладкое в ДНР и Левадное в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Также на этом направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск было нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь в ДНР.
На Купянском направлении российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники Украины в Харьковской области и ЛНР, уничтожили до 15 военнослужащих и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении поражены подразделения противника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Сергеевка в ЛНР и Терны в ДНР. Там потери ВСУ за сутки составили более 20 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа.
На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, за сутки там уничтожено до 50 солдат противника, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93 районах.
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Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, пункт ремонта артиллерийских систем М777, три склада боеприпасов ВСУ. Были нанесены два ракетных удара по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" в ДНР.
Российские истребители за сутки сбили два самолета МиГ-29, уничтожили украинский вертолет Ми-8.
Средства ПВО России за сутки сбили три украинских беспилотника, перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Работа минометного расчета на Запорожском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2022
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20 декабря, 20:48
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