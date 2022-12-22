https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/fond-kartinnoy-galerei-abkhazii-popolnilsya-ranney-rabotoy-shervashidze-chachba-1043241449.html

Фонд Картинной галереи Абхазии пополнился ранней работой Шервашидзе-Чачба

Фонд Картинной галереи Абхазии пополнился ранней работой Шервашидзе-Чачба

Князь Александр Шервашидзе-Чачба – известный абхазский художник, график, живописец, сценограф, искусствовед и художественный критик. 22.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Ранняя работа художника Александра Шервашидзе-Чачба передана в дар Национальной картинной галерее Абхазии.По словам менеджера по социальным проектам компании Тимура Гургулия, подобные мероприятия "способствуют обогащению культуры и наследия"Эксперт в изучении работ Шервашидзе-Чачба Вячеслав Чирикба отметил, что это уже третья работа художника, выкупленная для Национальной картинной галереи. Две предыдущие – "Акации" и "Шахерезада" – были приобретены у частного коллекционера и в антикварном магазине в Санкт-Петербурге.По мнению Чирикба, обнаженная девушка – ранняя работа художника, сделанная в смешанной технике и нарисованная в Киеве, где мастер проходил обучение."Думаю, она относится к раннему периоду его творчества, периоду поисков, экспериментов. Он работал в разной технике и жанрах, видно, что и здесь есть эксперименты. Думаю, эта картина обогатит наши знания, пополнит коллекцию. Надеемся, что наши власти создадут музей Чачба, где будет храниться его личный архив и его работы", – добавил он.Князь Александр Шервашидзе-Чачба сформировался как художник на основе русской реалистической художественной школы и глубокого изучения европейской культуры во Франции.В начале XX века он был одним из самых известных сценографов Петербургских императорских театров – Мариинского и Александринского.Работы художника хранятся в Государственной Национальной картинной галерее Абхазии, Театральной библиотеке Санкт-Петербурга, Театральном музее имени Бахрушина в Москве и в частных коллекциях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/vystavka-k-155-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-shervashidze-chachba-otkrylas-v-sukhume-1043145300.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200817/vek-i-god-o-zhizni-aleksandra-chachba-shervashidze-1022764019.html

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