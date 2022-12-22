https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/o-lyubvi-i-smerti-pokaz-novogo-filma-ibragima-chkadua-proshel-v-sputnik-1043243656.html

О любви и смерти: показ нового фильма Ибрагима Чкадуа прошел в Sputnik

О любви и смерти: показ нового фильма Ибрагима Чкадуа прошел в Sputnik

Это притча о любви к близким в сложные времена, о том, что, несмотря ни на что, в мире должно оставаться место для любви, сочувствия и памяти. 22.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия состоялась презентация короткометражного фильма "Портрет" известного абхазского кинорежиссера Ибрагима Чкадуа Помимо того, что Чкадуа сам снял картину, он работал над ней и в качестве сценариста. Актер и театральный режиссер Джамбул Жордания сыграл главного героя короткометражки, фотографа. Роль второго персонажа исполнил Сырбей Сангулия. "Я сразу видел Джамбула в главной роли, мне было легко, когда я представлял фотографа. Снимали достаточно долго. Надо было ждать смен погоды и при этом держать артистов в тонусе фильма – это всегда проблема, когда между съемками такой большой перерыв. Но все получилось, потому что они оба – профи, и с ними было очень легко работать", – подчеркнул режиссер. Джамбул Жордания рассказал, что, впервые прочитав притчу Ибрагима Чкадуа, он поразился ее тонкости. "Это не был сценарий. Это был рассказ о том, что человек пришел к фотографу для того, чтобы сделать свою посмертную фотографию. Когда ты доходишь до конца, то понимаешь, насколько это тонко и трогательно, сегодня мы боимся этих чувств. Наши родители живут вместе по 50 лет, но никогда прилюдно не показывают, что тепло друг к другу относятся, прилюдно они обязательно друг на друга ворчат", – заметил Жордания. В фильме звучит песня, написанная Джамбулом Жордания на стихи молодого поэта Айнара Читанаа. "Я написал уже две песни на его тексты, и еще одна песня готовится к моему будущему спектаклю. Я слежу за творчеством этого парня. Песня также позволила углубить и расширить мое понимание настроения, которое мы вкладывали в этот фильм", – заметил он. Спонсором "Портрета" стала компания "Аквафон". Менеджер по социальным проектам организации Темур Гургулия подчеркнул, что компания давно и плодотворно сотрудничает с Ибрагимом Чкадуа. "При спонсорстве компании "Аквафон" было выпущено несколько важных работ Ибрагима – "Выбор камня", документальный фильм к 85-летию Фазиля Искандера, и вот сегодня мы посмотрели фильм "Портрет", – сказал Гургулия и добавил, что каждая работа Чкадуа имеет живой отклик у зрителя.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/chkadua-o-sozdanii-abkhazskogo-dokumentalnogo-kino-nado-imet-svoe-mesto-v-tsifrovom-mire---1037137030.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210106/Chkadua-o-filme-Pervaya-elka-imenno-takoy-idealnyy-novyy-god-ya-i-khotel-snyat--1031574672.html

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