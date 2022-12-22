https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/otkryt-priem-fotorabot-na-konkurs-imeni-andreya-stenina-1043243508.html
Открыт прием фоторабот на конкурс имени Андрея Стенина
Открыт прием фоторабот на конкурс имени Андрея Стенина
По традиции прием работ начался 22 декабря, в день рождения Стенина, погибшего под Донецком в 2014 году, а завершится 28 февраля. 22.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-22T14:03+0300
2022-12-22T14:03+0300
2022-12-22T14:29+0300
фотоконкурс андрея стенина
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Открыт прием работ на международный конкурс для фоторепортеров памяти Андрея Стенина, сообщает оргкомитет конкурса.Свои работы на суд жюри до 1 марта могут представить фотопрофессионалы со всего мира в возрасте от 18 до 33 лет, интерфейс сайта доступен на русском, английском и китайском языках.В конкурсе четыре номинации – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени" и две категории – "Одиночные работы" и "Серии". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. В 2023 году призовой фонд составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель Гран-при получит 700 тысяч рублей.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина – это площадка для молодых фотографов, созданная медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Он носит имя специального фотокорреспондента "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего летом 2014 года под Донецком при исполнении служебного задания.Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/lovit-moment-luchshie-fotografii-s-konkursa-imeni-stenina-1041745264.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/1040760696.html
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фотоконкурс андрея стенина
фотоконкурс андрея стенина
Открыт прием фоторабот на конкурс имени Андрея Стенина
14:03 22.12.2022 (обновлено: 14:29 22.12.2022)
По традиции прием работ начался 22 декабря, в день рождения Стенина, погибшего под Донецком в 2014 году, а завершится 28 февраля.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Открыт прием работ на международный конкурс для фоторепортеров памяти Андрея Стенина, сообщает оргкомитет конкурса.
"Говорят, что дорогу осилит идущий. Профессиональный фотографический мир ценит наш конкурс. Мы имеем свое имя, мы им очень гордимся и будем продолжать идти по нашему пути только вперед. И, безусловно, мы желаем всем новым участникам нашего конкурса удачи и победы!" – сказала куратор конкурса, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник.
Свои работы на суд жюри до 1 марта могут представить фотопрофессионалы со всего мира в возрасте от 18 до 33 лет, интерфейс сайта доступен на русском
, английском
и китайском
языках.
В конкурсе четыре номинации – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени" и две категории – "Одиночные работы" и "Серии". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии.
В 2023 году призовой фонд составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель Гран-при получит 700 тысяч рублей.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина – это площадка для молодых фотографов, созданная медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Он носит имя специального фотокорреспондента "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего летом 2014 года под Донецком при исполнении служебного задания.
Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).