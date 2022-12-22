https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/otsifrovannyy-original-rukopisi-nikolaya-ii-peredali-v-gosarkhiv-abkhazii-1043249638.html

Оцифрованный оригинал рукописи Николая II передали в Госархив Абхазии

Оцифрованный оригинал рукописи Николая II передали в Госархив Абхазии

Конференция “Сохранение историко-документального наследия страны – гарант безопасности национальных интересов”, организованная международным молодежным... 22.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-22T18:02+0300

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Оцифрованный оригинал рукописи из дневника Николая II, свидетельствующей о визите царя с семьей в Гагру в 1912 году, передали в Государственный архив Абхазии."16 мая, среда. Около четверти пятого спустили фельдъегеря с бумагами у Новороссийска и пошли дальше вдоль берега. Встал в 9 часов. Все время до и после завтрака смотрел на проходившую мимо панораму. Тучи закрывали вершины гор, но погода была ясная и тёплая. В 3 часа стали на якорь против Гагр. Алекс (речь об Александре Ольденбургском - прим.) прибыл на катере. Съехал с ним, Ольгой, Татьяной и Мари. У пристани была встреча, сама тетя Евгения (речь о супруге принца Ольденбургского, Евгении Романовской - прим.), почетный караул, депутаты всевозможных народностей и ученики и ученицы. Приняв их, пошел в древнюю церковь в старой крепости, а оттуда в их дом. Выпив у них чаю, проехал через красивый парк к месту народного праздника с жареными быками и баранами. Порядок был образцовый. Смотрели на разные пляски и в 6 часов отправились обратно на яхту. В 6.30 снялись с якоря и пошли в Ялту. Море совсем спокойное, в Гагре накрапывал дождь. Обедали в восемь. Поиграли немного в домино", - написал последний российский император.Участники молодежного исторического форума получили документ из фонда №601 Государственного архива России.Документ впервые представлен в Абхазии, и директор Госархива Роман Гвинджия назвал это событие знаменательным."Мы все по фотографиям знаем, что Николай II бывал в Абхазии. Но документов, подтверждающих это, не было. Это первые документы, которые ребята выявили в архиве. Большая благодарность за огромную проделанную работу. Постепенно наш архив пополняется. Это событие доказывает то, что рукописи не горят", – подчеркнул Гвинджия.Копии рукописи из дневника Николая II передали в Государственный архив, Парламент Абхазии, в Службу Государственной безопасности и администрацию Гагры.Координатор исторического форума, сотрудник АбИГИ Милана Бжания отметила, что цель форума – восстановление историко-документального наследия Абхазии, утраченного во время войны."К сожалению, отсутствие базы источников делает возможным спекуляции историческими фактами и их искажение, которые невозможно опровергнуть в связи с потерей документальных свидетельств. Такие обстоятельства показывают уязвимость государства, создают проблемы для защиты национальных интересов", – подчеркнула она.По словам Бжания, защитить интересы Абхазии поможет выявление исторических документов в архивах разных стран мира, подготовка специальных сборников, организация форумов и круглых столов с участием историков и архивистов.Она добавила, что за последние годы между архивистами Абхазии и России сложились прочные связи. Российские коллеги помогают абхазским ученым выявлять исторические документы, связанные с Абхазией, в федеральных, региональных и ведомственных архивах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/argun-o-vyyavlenii-dokumentov-istorii-abkhazii-v-gosarkhive-rossii-kropotlivaya-rabota--1042677729.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190924/Vizit-Imperatora-o-poseschenii-Aleksandrom-III-Novogo-Afona-1028481711.html

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