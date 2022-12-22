https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/pozhar-proizoshel-v-sukhumskoy-shkole-1043240887.html

Пожар произошел в сухумской школе

Пожар произошел в сухумской школе

Никто из учеников и учителей в результате чрезвычайного происшествия не пострадал. 22.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-22T11:00+0300

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Пожар произошел в частной школе "Ашалара" ("Свет" - прим.) в Сухуме, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.В одном из классов загорелся пол, в результате чего возникло сильное задымление.На место происшествия в 09:23 выехали два пожарных и одно спасательное отделение ПСО по Сухуму. Возгорание удалось локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/pozhar-proizoshel-v-torgovom-ryadu-grand-bazaar-v-sukhume-1043227994.html

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