https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/pozhar-proizoshel-v-sukhumskoy-shkole-1043240887.html
Пожар произошел в сухумской школе
Пожар произошел в сухумской школе
Никто из учеников и учителей в результате чрезвычайного происшествия не пострадал. 22.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-22T11:00+0300
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Пожар произошел в частной школе "Ашалара" ("Свет" - прим.) в Сухуме, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.В одном из классов загорелся пол, в результате чего возникло сильное задымление.На место происшествия в 09:23 выехали два пожарных и одно спасательное отделение ПСО по Сухуму. Возгорание удалось локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/pozhar-proizoshel-v-torgovom-ryadu-grand-bazaar-v-sukhume-1043227994.html
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новости, абхазия, мчс абхазии
Пожар произошел в сухумской школе
11:00 22.12.2022 (обновлено: 11:53 22.12.2022)
Никто из учеников и учителей в результате чрезвычайного происшествия не пострадал.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik.
Пожар произошел в частной школе "Ашалара" ("Свет" - прим.) в Сухуме, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
В одном из классов загорелся пол, в результате чего возникло сильное задымление.
На место происшествия в 09:23 выехали два пожарных и одно спасательное отделение ПСО по Сухуму.
Возгорание удалось локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки.