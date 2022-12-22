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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 декабря

Территория черноморского побережья Абхазии окажется в малоградиентном барическом поле повышенного давления. 22.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. В пятницу, 23 декабря, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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