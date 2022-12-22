https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/putin-rasskazal-o-tom-chto-zhdet-ekonomiku-rossii-v-sleduyuschem-godu-1043253698.html

Путин рассказал о том, что ждет экономику России в следующем году

Путин рассказал о том, что ждет экономику России в следующем году

На пресс-конференции после заседания Госсовета президент России подвел итоги уходящего года и рассказал о том, что ждет россиян в 2023 году. 22.12.2022, Sputnik Абхазия

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владимир путин

новости

россия

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Россия должна удержать макроэкономические показатели для сохранения стабильной экономики, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Госсовета.Президент добавил, что инфляция в России в 2022 году будет чуть больше 12%, что гораздо ниже уровня инфляции во многих странах, в том числе в странах "Большой двадцатки". Власти будут стремиться к целевым показателям в объеме 4-5%. И с учетом инфляционных процессов и с учетом доходов бюджета планируется повышение уровня реальной заработной платы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/putin-protiv-rossii-razvernuta-bespretsedentnaya-agressiya-chtoby-smyat-ekonomiku-1043144964.html

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