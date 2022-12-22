https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/putin-rasskazal-o-tom-chto-zhdet-ekonomiku-rossii-v-sleduyuschem-godu-1043253698.html
Путин рассказал о том, что ждет экономику России в следующем году
Путин рассказал о том, что ждет экономику России в следующем году
На пресс-конференции после заседания Госсовета президент России подвел итоги уходящего года и рассказал о том, что ждет россиян в 2023 году. 22.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-22T21:33+0300
2022-12-22T21:33+0300
2022-12-22T21:33+0300
владимир путин
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039293957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2c16853e0e1fd76e39cb9f25b7fab5a5.jpg
СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Россия должна удержать макроэкономические показатели для сохранения стабильной экономики, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Госсовета.Президент добавил, что инфляция в России в 2022 году будет чуть больше 12%, что гораздо ниже уровня инфляции во многих странах, в том числе в странах "Большой двадцатки". Власти будут стремиться к целевым показателям в объеме 4-5%. И с учетом инфляционных процессов и с учетом доходов бюджета планируется повышение уровня реальной заработной платы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/putin-protiv-rossii-razvernuta-bespretsedentnaya-agressiya-chtoby-smyat-ekonomiku-1043144964.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039293957_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6528cc89ca20883b2bfb2fc0137ed09a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, новости, россия
владимир путин, новости, россия
Путин рассказал о том, что ждет экономику России в следующем году
На пресс-конференции после заседания Госсовета президент России подвел итоги уходящего года и рассказал о том, что ждет россиян в 2023 году.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik.
Россия должна удержать макроэкономические показатели для сохранения стабильной экономики, заявил
российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Госсовета.
"Мы должны удержать макроэкономическую стабильность. Мы не будем допускать разбрасывания денег налево и направо. Мы будем стремиться к тем основным макроэкономическим показателям, которые и будут являться базой стабильности экономики в целом", - сказал Путин.
Президент добавил, что инфляция в России в 2022 году будет чуть больше 12%, что гораздо ниже уровня инфляции во многих странах, в том числе в странах "Большой двадцатки". Власти будут стремиться к целевым показателям в объеме 4-5%.
И с учетом инфляционных процессов и с учетом доходов бюджета планируется повышение уровня реальной заработной платы.