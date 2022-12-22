https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/so-skripom-v-chernomorenergo-rasskazali-kak-abonenty-platyat-po-novym-tarifam-1043252754.html
"Со скрипом": в "Черноморэнерго" рассказали, как абоненты платят по новым тарифам
"Со скрипом": в "Черноморэнерго" рассказали, как абоненты платят по новым тарифам
Электричество в Абхазии с 1 июля этого года подорожало почти вдвое, новые тарифы утвердило правительство страны. 22.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-22T20:44+0300
2022-12-22T20:44+0300
2022-12-22T21:05+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба в интервью радио Sputnik рассказал, как население республики платит за свет по новым тарифам."Все проходит со скрипом, потому, что с платежной дисциплиной у нас, к сожалению, всегда были проблемы, плюс еще увеличение тарифа. На платежную дисциплину (увеличение тарифов – прим.) точно положительно не повлияло, особенно когда такая разница в цене за электроэнергию", - сказал Алхас Чанба.Количество людей, которые оплачивают электричество и собранные суммы практические не изменились после роста тарифов, добавил Чанба."Уровень сборов среди физических лиц плюс-минус остался на прежнем уровне. Сейчас начался процесс установки абонентских приборов учета, которые были закуплены в рамках тех ста миллионов рублей, которые правительство закладывало на эти цели в прошлом году. Сейчас идут работы по установке приборов учета в городе Сухум. Безусловно, это то, к чему нам надо стремиться, это даст результат, потому что на тех участках, где приборы установлены, процент оплаты выше 90", - отметил Чанба.Кроме того, добавил он, уровень потребления электроэнергии где уже установлены новые счетчики, снизился на 30%.В Абхазии с 1 июля 2022 года почти вдвое подорожало электричество. Тариф для физлиц по новым расчетам составляет 90 копеек за кВт/ч, в пределах соцнормы - 70 копеек. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей - 1 рубль 40 копеек за кВт/ч.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/grafik-otklyucheniy-elektrichestva-otmenyat-v-chasti-abkhazii-1043217587.html
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абхазия, черноморэнерго, новости
"Со скрипом": в "Черноморэнерго" рассказали, как абоненты платят по новым тарифам
20:44 22.12.2022 (обновлено: 21:05 22.12.2022)
Электричество в Абхазии с 1 июля этого года подорожало почти вдвое, новые тарифы утвердило правительство страны.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik.
Начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба в интервью радио Sputnik
рассказал, как население республики платит за свет по новым тарифам.
"Все проходит со скрипом, потому, что с платежной дисциплиной у нас, к сожалению, всегда были проблемы, плюс еще увеличение тарифа. На платежную дисциплину (увеличение тарифов – прим.) точно положительно не повлияло, особенно когда такая разница в цене за электроэнергию", - сказал Алхас Чанба.
Количество людей, которые оплачивают электричество и собранные суммы практические не изменились после роста тарифов, добавил Чанба.
"Уровень сборов среди физических лиц плюс-минус остался на прежнем уровне. Сейчас начался процесс установки абонентских приборов учета, которые были закуплены в рамках тех ста миллионов рублей, которые правительство закладывало на эти цели в прошлом году. Сейчас идут работы по установке приборов учета в городе Сухум. Безусловно, это то, к чему нам надо стремиться, это даст результат, потому что на тех участках, где приборы установлены, процент оплаты выше 90", - отметил Чанба.
Кроме того, добавил он, уровень потребления электроэнергии где уже установлены новые счетчики, снизился на 30%.
В Абхазии с 1 июля 2022 года почти вдвое подорожало электричество. Тариф для физлиц по новым расчетам составляет 90 копеек за кВт/ч, в пределах соцнормы - 70 копеек. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей - 1 рубль 40 копеек за кВт/ч.