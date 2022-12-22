https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/so-skripom-v-chernomorenergo-rasskazali-kak-abonenty-platyat-po-novym-tarifam-1043252754.html

"Со скрипом": в "Черноморэнерго" рассказали, как абоненты платят по новым тарифам

"Со скрипом": в "Черноморэнерго" рассказали, как абоненты платят по новым тарифам

Электричество в Абхазии с 1 июля этого года подорожало почти вдвое, новые тарифы утвердило правительство страны. 22.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-22T20:44+0300

2022-12-22T20:44+0300

2022-12-22T21:05+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

черноморэнерго

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102827/02/1028270241_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7088501910d14f2ada44a5bca7c9a795.jpg

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба в интервью радио Sputnik рассказал, как население республики платит за свет по новым тарифам."Все проходит со скрипом, потому, что с платежной дисциплиной у нас, к сожалению, всегда были проблемы, плюс еще увеличение тарифа. На платежную дисциплину (увеличение тарифов – прим.) точно положительно не повлияло, особенно когда такая разница в цене за электроэнергию", - сказал Алхас Чанба.Количество людей, которые оплачивают электричество и собранные суммы практические не изменились после роста тарифов, добавил Чанба."Уровень сборов среди физических лиц плюс-минус остался на прежнем уровне. Сейчас начался процесс установки абонентских приборов учета, которые были закуплены в рамках тех ста миллионов рублей, которые правительство закладывало на эти цели в прошлом году. Сейчас идут работы по установке приборов учета в городе Сухум. Безусловно, это то, к чему нам надо стремиться, это даст результат, потому что на тех участках, где приборы установлены, процент оплаты выше 90", - отметил Чанба.Кроме того, добавил он, уровень потребления электроэнергии где уже установлены новые счетчики, снизился на 30%.В Абхазии с 1 июля 2022 года почти вдвое подорожало электричество. Тариф для физлиц по новым расчетам составляет 90 копеек за кВт/ч, в пределах соцнормы - 70 копеек. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей - 1 рубль 40 копеек за кВт/ч.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/grafik-otklyucheniy-elektrichestva-otmenyat-v-chasti-abkhazii-1043217587.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, черноморэнерго, новости