https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/federatsiya-futbola-abkhazii-podvela-itogi-2022-goda-1043270265.html

Федерация футбола Абхазии подвела итоги 2022 года

Федерация футбола Абхазии подвела итоги 2022 года

Церемония награждения победителей Любительской лиги, Абхазской Суперлиги, Чемпионата среди сельских команд прошла в Филармонии 23 декабря. 23.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Федерация футбола Абхазии подвела итоги 2022 года, награждены победители Любительской лиги, Абхазской Суперлиги, Чемпионата среди сельских команд.Глава Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба рассказал, что в 2022 году в высшей лиге провели 98 матчей, в любительской - 253 игры, в детско-юношеском футболе - более 600 матчей.Кроме того, были проведены Международный турнир "Apsny Open” и турнир в честь заслуженного тренера Абхазии Юрия Мирошникова.Итоги Первой лиги любительского чемпионата:Итоги премьер-лиги: Лучшие бомбардиры:Командам были вручены медали, а "золотые" призеры удостоились денежных призов. Были подведены и итоги Чемпионата среди сельских команд, в котором участвовали команды из сел Члоу, Уарча Кутол, Бзыбь, Лыхны, Джгярда, Лзаа, Адзюбжа, Дурипш, Баслата, Эшера. Всего в чемпионате и турнире прошли 100 игр. Команды, занявшие первое и второе место чемпионата, смогут принять участие в Кубке Абхазии по футболу. Победители Чемпионата среди сельских команд: Итоги Абхазской Суперлиги (29 чемпионат):

https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/opredelilsya-chempion-abkhazii-po-futbolu-sredi-selskikh-komand-1043179925.html

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