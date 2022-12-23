Федерация футбола Абхазии подвела итоги 2022 года
17:15 23.12.2022 (обновлено: 19:09 23.12.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения победителей Любительской лиги, Абхазской Суперлиги, Чемпионата среди сельских команд прошла в Филармонии 23 декабря.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Федерация футбола Абхазии подвела итоги 2022 года, награждены победители Любительской лиги, Абхазской Суперлиги, Чемпионата среди сельских команд.
Глава Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба рассказал, что в 2022 году в высшей лиге провели 98 матчей, в любительской - 253 игры, в детско-юношеском футболе - более 600 матчей.
Кроме того, были проведены Международный турнир "Apsny Open” и турнир в честь заслуженного тренера Абхазии Юрия Мирошникова.
© Sputnik / Томас Тхайцук Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награждение победителей и призеров футбольных чемпионатов Абхазии
Итоги Первой лиги любительского чемпионата:
первое место - команда "Багмаран",
второе -"Легион",
третье - "Рубин-2".
Итоги премьер-лиги:
первое место - любители из академии "Unity",
второе - команда "Патриот" седьмой военной базы России в Абхазии,
третье - команда Министерства внутренних дел Абхазии.
Лучшие бомбардиры:
из Первой лиги - Амаль Хагуш из команды "Багмаран" (45 голов)
в Премьер-лиге - Муртаз Гогия из команды "Атлант" (47 голов).
Командам были вручены медали, а "золотые" призеры удостоились денежных призов.
Были подведены и итоги Чемпионата среди сельских команд, в котором участвовали команды из сел Члоу, Уарча Кутол, Бзыбь, Лыхны, Джгярда, Лзаа, Адзюбжа, Дурипш, Баслата, Эшера.
Всего в чемпионате и турнире прошли 100 игр. Команды, занявшие первое и второе место чемпионата, смогут принять участие в Кубке Абхазии по футболу.
Победители Чемпионата среди сельских команд:
первое место - Члоу
второе - Уарча
третье - Кутол.
Лучший тренер года в Чемпионате сельских команд - Беслан Цвижба
Лучший вратарь - Амир Авидзба
Лучший защитник - Дамей Агрба
Лучший полузащитник- Мираб Чиковани
Лучший нападающий - Владислав Мороз
Лучший бомбардир - Эмиль Джопуа
Лучший игрок - Шабат Адлейба.
Итоги Абхазской Суперлиги (29 чемпионат):
первое место - "Рица" Гудаута
второе - "Нарт" Сухум
третье - "Гагра"
Лучший игрок 2022 года - Виктор Пимпия Гудаутская "Рица". Он же стал лучшим бомбардиром. От лица "Амра-банка" ему была вручена карта на сумму 50 000 рублей.
Лучший тренер 2022 года - Рафаэль Багателия футбольный клуб "Рица"
Лучший вратарь - Илья Щерба "Рица"
Лучший защитник - Аляс Асландзия "Нарт"
Лучший полузащитник - Лука Багателия "Рица"
Лучший нападающий - Георгий Анджапаридзе "Динамо-Сухум"
Лучший легионер - Роман Карапетян "Садз"
Лучший молодой игрок - Энри Мукба "Рица"