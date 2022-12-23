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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 24 и 25 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 24 и 25 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с холодными массами воздуха. 23.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-23T18:20+0300
2022-12-23T18:20+0300
2022-12-23T19:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. В выходные дни, 24 и 25 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 24 и 25 декабря
18:20 23.12.2022 (обновлено: 19:00 23.12.2022)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. В выходные дни, 24 и 25 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.