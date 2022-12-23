https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-24-i-25-dekabrya-1043284535.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 24 и 25 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 24 и 25 декабря

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с холодными массами воздуха. 23.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-23T18:20+0300

2022-12-23T18:20+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. В выходные дни, 24 и 25 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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погода в абхазии