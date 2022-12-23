https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/studenty-agu-razrabotali-maloizvestnye-turisticheskie-marshruty-abkhazii-1043260361.html

Студенты АГУ разработали малоизвестные туристические маршруты Абхазии

Студенты АГУ разработали малоизвестные туристические маршруты Абхазии

В качестве необычных направлении студенты выбрали усадьбу в селе Отхара, Хашупсинский каньон, Ткуарчалские карьер и ГЭС. 23.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-23T12:30+0300

2022-12-23T12:30+0300

2022-12-23T12:30+0300

в абхазии

отдых в абхазии

абхазия

туристы

агу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/1b/1030627474_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_139905910a4c27a3240e517c76a0247b.jpg

СУХУМ, 23 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Студенты биолого-географического факультета АГУ презентовали малоизвестные туристические маршруты Абхазии.Свои работы представили девять человек.В качестве необычных направлении студенты выбрали усадьбу в селе Отхара, Хашупсинский каньон, Ткуарчалские карьер и ГЭС.По задумке студентов, в живописной усадьбе в селе Отхара можно проводить свадьбы для туристов по типу европейских. Такие торжества популярны, например, в Ереване.Другой студент считает, что потенциал Хашупсинского каньона не до конца раскрыт. Место, по его мнению, можно сделать более массовым.В Ткуарчалском карьере студенты АГУ предлагают погрузиться в быт шахтеров.Еще один из ребят, который уже много лет занимается велотрекингом, представил маршрут путешествия на велосипеде.По словам Квициния, жюри оценило работы студентов и дало рекомендации, как улучшить свои презентации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/strana-dlya-dushi-pochemu-nado-ekhat-v-abkhaziyu-v-nesezon-1036364727.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

отдых в абхазии, абхазия, туристы, агу