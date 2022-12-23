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Студенты АГУ разработали малоизвестные туристические маршруты Абхазии
Студенты АГУ разработали малоизвестные туристические маршруты Абхазии
В качестве необычных направлении студенты выбрали усадьбу в селе Отхара, Хашупсинский каньон, Ткуарчалские карьер и ГЭС. 23.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-23T12:30+0300
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Студенты биолого-географического факультета АГУ презентовали малоизвестные туристические маршруты Абхазии.Свои работы представили девять человек.В качестве необычных направлении студенты выбрали усадьбу в селе Отхара, Хашупсинский каньон, Ткуарчалские карьер и ГЭС.По задумке студентов, в живописной усадьбе в селе Отхара можно проводить свадьбы для туристов по типу европейских. Такие торжества популярны, например, в Ереване.Другой студент считает, что потенциал Хашупсинского каньона не до конца раскрыт. Место, по его мнению, можно сделать более массовым.В Ткуарчалском карьере студенты АГУ предлагают погрузиться в быт шахтеров.Еще один из ребят, который уже много лет занимается велотрекингом, представил маршрут путешествия на велосипеде.По словам Квициния, жюри оценило работы студентов и дало рекомендации, как улучшить свои презентации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/strana-dlya-dushi-pochemu-nado-ekhat-v-abkhaziyu-v-nesezon-1036364727.html
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отдых в абхазии, абхазия, туристы, агу
отдых в абхазии, абхазия, туристы, агу
Студенты АГУ разработали малоизвестные туристические маршруты Абхазии
В качестве необычных направлении студенты выбрали усадьбу в селе Отхара, Хашупсинский каньон, Ткуарчалские карьер и ГЭС.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Студенты биолого-географического факультета АГУ презентовали малоизвестные туристические маршруты Абхазии.
Свои работы представили девять человек.
"Каждый из них выбрал для себя определенный аспект для презентации. Они представили различные объекты, как ресурсы туризма Абхазии", - отметила преподаватель АГУ Ирина Квициния.
В качестве необычных направлении студенты выбрали усадьбу в селе Отхара, Хашупсинский каньон, Ткуарчалские карьер и ГЭС.
По задумке студентов, в живописной усадьбе в селе Отхара можно проводить свадьбы для туристов по типу европейских. Такие торжества популярны, например, в Ереване.
Другой студент считает, что потенциал Хашупсинского каньона не до конца раскрыт. Место, по его мнению, можно сделать более массовым.
В Ткуарчалском карьере студенты АГУ предлагают погрузиться в быт шахтеров.
Еще один из ребят, который уже много лет занимается велотрекингом, представил маршрут путешествия на велосипеде.
По словам Квициния, жюри оценило работы студентов и дало рекомендации, как улучшить свои презентации.