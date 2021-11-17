https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/strana-dlya-dushi-pochemu-nado-ekhat-v-abkhaziyu-v-nesezon-1036364727.html

Страна для души: почему надо ехать в Абхазию в несезон

Страна для души: почему надо ехать в Абхазию в несезон

Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор — с нетронутой природой. Нет привычного сервиса, зато местные очень гостеприимные и... 17.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-17T10:05+0300

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в абхазии

отдых в абхазии

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Как оказаться в декорациях постапокалиптического фильма, где найти самые безлюдные пляжи и что привезти с рынков закавказской республики, рассказала Ольга Кабанова в материале для РИА Новости.Лишь бы гость был доволен"Едешь, справа — разрушенный дом, слева — помойка", — рассказывает туристка Елена Петрова, вернувшись из Абхазии. У путешественницы Евгении Дмитриевой другие впечатления: "Смотреть надо не на разруху, а на жителей, — говорит она. — Такое гостеприимство еще поискать".Местные позитивные, общительные и всегда готовы помочь. Спросишь дорогу на улице — обязательно подскажут, да еще и отведут. Заселишься в гостевой дом — угостят вином, чачей, выложат на стол запасы из холодильника. Главное, чтобы ты остался доволен.Если турист захочет, организуют душевный ужин, позовут членов семьи, друзей и будут развлекать разными историями. А когда наступит день отъезда, искренне расстроятся и пригласят снова приехать."Абхазы очень гостеприимные. Мы рады туристам, делаем все, чтобы им у нас понравилось", — объясняет Беслан, владелец одного из гостевых домов.Приобретать недвижимость тут пока могут только граждане республики. Так что куда бы вы ни заселились, вас везде встретят местные. Но президент Аслан Бжания хочет предоставить такое право и россиянам, чтобы привлекать специалистов и развивать экономику.Для максимального погружения в жизнь и культуру абхазов отправляйтесь на набережную Сухума. В уличном кафе с совсем не романтичным названием "Брехаловка" подают отменный кофе по-восточному. Три варианта: без сахара, средний, сладкий. Туристам наливают в бумажные стаканчики, завсегдатаям — в персональные стеклянные кружки.Местные — преимущественно мужчины средних лет — обсуждают здесь последние новости. Приносят нарды, домино, шашки, шахматы, заказывают кофе и сидят за столиками с раннего утра до позднего вечера. Захотите присоединиться — будут не против, только играют на деньги."Театральная" разруха и заброшкиТе, кто говорят о разрухе, тоже правы. Республика сильно пострадала во время вооруженного конфликта с Грузией в 1992-1993-м . В центре Сухума — разбомбленное здание Совета министров. Пробоины от снарядов, окна без стекол. Территория поросла травой, но не огорожена: пройти внутрь можно.В 1902 году принц Ольденбургский построил в Гагре дворец. Он мечтал превратить это местечко во вторую Ниццу.В Первую мировую принц перебрался в Петербург, потом эмигрировал во Францию. В абхазскую резиденцию больше не вернулся. В советское время замок переделали в дом отдыха "Чайка", а после распада СССР забросили. Однако, по словам охранника, в ближайшие годы здание собираются реконструировать, вернув ему исторический облик.Вход — 150 рублей. Поднимаешься по полуразвалившейся лестнице, и кажется, что это театральные декорации. Особенно когда мимо проходит дама в шикарном платье. Тут одно из самых "инстаграмных" мест Абхазии: круглое окно на втором этаже, откуда открывается невероятный вид на море.Жизнь после людейТакого рода заброшенных достопримечательностей немало: поросший мхом железнодорожный мост через реку Аалдзга, недействующая канатная дорога в Гагре, покинутый шахтерский поселок Акармара, город-призрак Ткуарчал.Особого внимания заслуживает станция "Псырцха" в Новом Афоне. Там словно попадаешь в фильм "Жизнь после людей" — если прийти в будни пораньше, когда еще нет толп туристов.Заросшее кувшинками и водорослями водохранилище, опутанные лианами въезды в туннели, между которыми платформа как будто парит в воздухе. Но рельсы накатанные: несколько раз в день проезжают поезда, хотя и не останавливаются. Поэтому по туннелям лучше не гулять: внутри спрятаться от состава некуда.На соседней горе — одна из башен Анакопийской крепости, основанной византийцами в VII веке. Платишь 200 рублей — и гуляй по руинам сколько хочешь. Только днем: освещения нет.Коровы и сказочный лесПрирода — первозданная, нетронутая. Мощь и сила чувствуется во всем — бурлящих водопадах, шумных горных реках, заросших мхом лесах, скальных массивах. В поход лучше отправиться самостоятельно — экскурсии для таких красот чересчур короткие.Если вы раньше посещали горное озеро Рица с гидом, смело езжайте туда снова. Обогните водоем на машине, чтобы полюбоваться видами с разных ракурсов. По дороге остановитесь у сказочного самшитового леса, Голубого озера или в Юпшарском каньоне, где скалы практически сходятся над головой.За водопадами и изумрудными озерами посреди субтропического леса — живописное ущелье у села Черниговка. Аккуратные деревянные дорожки, поручни, мостики, смотровые площадки, беседки для отдыха. Вход — 150 рублей.Ну и, конечно, пляжи. В Гагре — самые обустроенные, в Пицунде — дикие и безлюдные: идеальные для интровертов. Осенью Абхазия засыпает — именно в это время сюда стоит ехать тем, кто хочет отдохнуть без толп. Бонус — раскрашенные в багряные, оранжевые и ярко-желтые цвета леса и поля.Главное — вести машину максимально осторожно. В Абхазии на дороги часто выходят коровы. А еще будьте готовы к тому, что вас попытаются остановить местные гаишники. Подойдут и сообщат, что вы пересекли сплошную или проехали на красный, даже если такого не было."Сразу попросите показать "кино" — запись нарушения на камеру, — советует Антон Беляков. — Поймут, что вы не поддаетесь, и, скорее всего, отпустят".Спа по-абхазскиВ нескольких километрах от Сухума — настоящий рай для любителей спа-процедур: Кындыгский термальный источник.Шесть бассейнов, вода — от 36 до почти 50 градусов. По словам сотрудника комплекса Аслана, принимать такие ванны можно не более чем три раза по 20 минут."В воде — кремний, йод, бром. Восстанавливаются силы, появляется чувство легкости, — говорит Аслан. — Ванны полезны, если не пересидеть".Есть гидромассаж, грязевые бассейны с сероводородом, бочки с ледяной водой — чтобы освежиться. Раздевалки, душ, туалеты, кафе — все имеется. Достаточно взять с собой купальные принадлежности, полотенце. Билет — 200 рублей. Комплекс работает круглый год.Страна сыра и мандариновАбхазия славится рынками — шумными, яркими, дешевыми. Там можно закупиться мандаринами, виноградом, лимонами, хурмой — обычной и сушеной, попробовать сок из фейхоа и граната (причем в каждой палатке он разный — зависит от рецепта хозяйки). Килограмм мандаринов — 50 рублей, 1,5 литра сока — 150.Везут отсюда и сыр — свежий и копченый сулугуни. С ним здесь делают вареники: очень вкусные, например, в кафе у Кындыгского источника. Продают и замороженные.Из традиционных блюд — мамалыга (эта сваренная особым способом кукурузная каша заменяет абхазам хлеб), хачапури, разнообразные соленья, баклажаны, фаршированные орехами, фасолевый суп. На десерт — пахлава и чурчхела. Все это есть в любом ресторане национальной кухни.Без теста и загранпаспортаВ Абхазию пускают по российскому паспорту. Годится и заграничный: предъявите — поставят штамп. Но если в будущем собираетесь в Грузию, лучше этого не делать.На границе — короткий досмотр. Самые долгие очереди — утром со стороны Абхазии и вечером из России: это местные едут на работу и обратно. В остальное время проверка документов занимает не более получаса.После пересечения границы телефон сразу же перейдет на грузинское время — плюс один час. Но абхазы живут по российскому. Сим-карту лучше купить местную: ларьки есть прямо у КПП.Сертификат о вакцинации или ПЦР-тест не требуются. Маски там тоже почти не носят. Так что, если устали от пандемии, средств защиты и строгих ограничений — устройте себе отпуск в Абхазии.Тем более что цены на жилье в несезон очень низкие: двухместный номер со всеми удобствами в десяти метрах от моря обойдется в тысячу рублей за сутки.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых в абхазии