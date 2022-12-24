https://sputnik-abkhazia.ru/20221224/minoborony-rossii-ssha-provodili-na-ukraine-ucheniya-s-osobo-opasnymi-infektsiyami-1043289430.html

Минобороны России: США проводили на Украине учения с особо опасными инфекциями

Минобороны России: США проводили на Украине учения с особо опасными инфекциями

Некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и являются ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы. 24.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-24T09:45+0300

2022-12-24T09:45+0300

2022-12-24T09:45+0300

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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Минобороны России получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, который, в частности, подтверждает проведение на украинской территории учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).Конференция прошла в Женеве с 28 ноября по 16 декабря. По словам Кириллова, блокирование США любых инициатив по возобновлению работы над проверочным механизмом КБТО подтверждает, что Вашингтону есть, что скрывать."Ранее мы приводили отчет ДИТРА о деятельности на Украине, опубликованный американской неправительственной организацией. Пентагон подверг документ серьезной цензуре, полностью удалив около 80% информации. Министерству обороны России стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций", - рассказал генерал.Российское военное ведомство получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Минобороны США о деятельности на Украине.Кроме того, стало известно, что Пентагон переносит военно-биологические исследования, не завершенные на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/minoborony-rossii-zayavilo-chto-ssha-priznalis-v-provedenii-bioissledovaniy-na-ukraintsakh-1041587910.html

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