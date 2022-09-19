https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/minoborony-rossii-zayavilo-chto-ssha-priznalis-v-provedenii-bioissledovaniy-na-ukraintsakh-1041587910.html

Минобороны России заявило, что США признались в проведении биоисследований на украинцах

Минобороны России заявило, что США признались в проведении биоисследований на украинцах

На совещании, которое проходило в Женеве с 5 по 9 сентября, российская делегация подняла более двадцати вопросов о незаконной деятельности Киева и Вашингтона в... 19.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-19T17:30+0300

2022-09-19T17:30+0300

2022-09-19T17:59+0300

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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Делегация США во время совещания государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) признала факт проведения биологических исследований на украинских гражданах. Об этом говорится в тексте брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова."При обсуждении данного вопроса американская делегация признала подобные факты, отметив при этом, что передача образцов патогенных биоматериалов в США, цитата: "...была нечастой...", – говорится в сообщении.Российская сторона предоставила участникам совещания копии реальных документов и вещественные доказательства, подтверждающие реализацию Пентагоном военно-биологических программ на территории Украины.Из 43 делегаций, выступавших на мероприятии, более половины либо поддержали российскую сторону, либо заняли нейтральную, в то время как 21 государство, включая США и Украину, выступили против, "но даже среди них не было единодушия"."Таким образом, российские выступления заставили многие государства задуматься о рисках, которые несет взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, а также по-новому взглянуть на необходимость и целесообразность такого сотрудничества", – заявил Кириллов.Также российская сторона выдвинула ряд инициатив по укреплению КБТО, в частности, возобновление переговоров по юридически обязывающему протоколу к Конвенции, который включит в себя списки микроорганизмов, токсинов и оборудования, будет носить всеобъемлющий характер и обладать эффективным механизмом проверки.Помимо этого, было предложено создать научно-консультативный комитет и расширить меры по укреплению доверия с обязательным объявлением государствами своей деятельности в биологической сфере за пределами своей территории.Минобороны России не раз призывало мировую общественность обратить внимание на деятельность США в биолабораториях на Украине. В ведомстве утверждают, что в лабораториях под контролем американских специалистов изучались болезни, природные очаги которых есть как на украинской, так и на российской территориях. Только на Украине Пентагон вложил 250 миллионов долларов в эти проекты, на базе которых возможно создание и хранение компонентов биологического оружия, создает угрозу военной безопасности России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/politolog-beslan-khagba-amerikanskie-laboratorii-predstavlyayut-bolshuyu-ugrozu-1041340470.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/minoborony-rossii-rasskazalo-skolko-ssha-potratili-na-biolaboratorii-na-ukraine-1041314332.html

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