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Стал известен график работы таможенного поста "Адлер" в новогодние каникулы
Стал известен график работы таможенного поста "Адлер" в новогодние каникулы
Южное таможенное управление опубликовало график работы таможенных постов в регионе в период новогодних праздников. 24.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-24T12:20+0300
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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Таможенный пост МАПП "Адлер" будет работать круглосуточно в период новогодних праздников с 31 декабря по 8 января, сообщается на сайте Южного таможенного управления.С 1 октября 2020 года Сочинская таможня была реорганизована путем присоединения к Краснодарской таможне. Решение было принято в целях совершенствования структуры и повышения эффективности таможенных органов, расположенных в Южном федеральном округе.Четыре таможенных поста Сочинской таможни: Сочинский центральный, Аэропорт Сочи, ЖДПП "Адлер" и МАПП "Адлер" переподчинены Краснодарской таможне без изменения их местонахождения и региона деятельности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/dopolnitelnye-polosy-zapustyat-na-pogranpunkte-mezhdu-rossiey-i-abkhaziey-1042249092.html
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государственная граница, абхазия, россия
государственная граница, абхазия, россия
Стал известен график работы таможенного поста "Адлер" в новогодние каникулы
12:20 24.12.2022 (обновлено: 13:42 24.12.2022)
Южное таможенное управление опубликовало график работы таможенных постов в регионе в период новогодних праздников.
СУХУМ, 24 дек – Sputnik.
Таможенный пост МАПП "Адлер" будет работать круглосуточно в период новогодних праздников с 31 декабря по 8 января, сообщается на сайте
Южного таможенного управления.
С 1 октября 2020 года Сочинская таможня была реорганизована путем присоединения к Краснодарской таможне. Решение было принято в целях совершенствования структуры и повышения эффективности таможенных органов, расположенных в Южном федеральном округе.
Четыре таможенных поста Сочинской таможни: Сочинский центральный, Аэропорт Сочи, ЖДПП "Адлер" и МАПП "Адлер" переподчинены Краснодарской таможне без изменения их местонахождения и региона деятельности.