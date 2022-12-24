https://sputnik-abkhazia.ru/20221224/stal-izvesten-grafik-raboty-tamozhennogo-posta-adler-v-novogodnie-kanikuly-1043290175.html

Стал известен график работы таможенного поста "Адлер" в новогодние каникулы

Стал известен график работы таможенного поста "Адлер" в новогодние каникулы

Южное таможенное управление опубликовало график работы таможенных постов в регионе в период новогодних праздников. 24.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Таможенный пост МАПП "Адлер" будет работать круглосуточно в период новогодних праздников с 31 декабря по 8 января, сообщается на сайте Южного таможенного управления.С 1 октября 2020 года Сочинская таможня была реорганизована путем присоединения к Краснодарской таможне. Решение было принято в целях совершенствования структуры и повышения эффективности таможенных органов, расположенных в Южном федеральном округе.Четыре таможенных поста Сочинской таможни: Сочинский центральный, Аэропорт Сочи, ЖДПП "Адлер" и МАПП "Адлер" переподчинены Краснодарской таможне без изменения их местонахождения и региона деятельности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/dopolnitelnye-polosy-zapustyat-na-pogranpunkte-mezhdu-rossiey-i-abkhaziey-1042249092.html

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