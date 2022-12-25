https://sputnik-abkhazia.ru/20221225/abkhazskie-futbolisty-proydut-testirovanie-dlya-otbora-v-rossiyskuyu-akademiyu-talantov-1043301335.html

Абхазские футболисты пройдут тестирование для отбора в российскую "Академию талантов"

Абхазские футболисты пройдут тестирование для отбора в российскую "Академию талантов"

Тестирование для отбора в российскую "Академию талантов" пройдут около 300 футболистов из Абхазии в возрасте от 10 до 16 лет. 25.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Тестирование юных футболистов для отбора в автономную некоммерческую организацию содействия развитию науки, медицины и спорта "Академия талантов" пройдет в Сухуме и Гагре, рассказал Sputnik директор детско-юношеской футбольной лиги Абхазии Алексей Иваненко.Предположительно, тестирование должны пройти около трехсот футболистов из городов и районов страны в возрасте от 10 до 16 лет. Специалисты оценивают рост и вес спортсменов, рост их биологических родителей, вертикальные прыжки с противодвижением, горизонтальные прыжки, спринт на 20 и 30 метров со сплитами по пять и 10 метров, а также скоростной дриблинг с мячом и без мяча по фиксированному протоколу.Как отмечают в "Академии талантов", тестирование дает возможность оценить самые важные качества для футболистов - скорость и силу, антропометрические данные, степень созревания и прогнозируемый рост взрослого человека.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/federatsiya-futbola-abkhazii-podvela-itogi-2022-goda-1043270265.html

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