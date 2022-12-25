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https://sputnik-abkhazia.ru/20221225/abkhazskie-futbolisty-proydut-testirovanie-dlya-otbora-v-rossiyskuyu-akademiyu-talantov-1043301335.html
Абхазские футболисты пройдут тестирование для отбора в российскую "Академию талантов"
Абхазские футболисты пройдут тестирование для отбора в российскую "Академию талантов"
Тестирование для отбора в российскую "Академию талантов" пройдут около 300 футболистов из Абхазии в возрасте от 10 до 16 лет. 25.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Тестирование юных футболистов для отбора в автономную некоммерческую организацию содействия развитию науки, медицины и спорта "Академия талантов" пройдет в Сухуме и Гагре, рассказал Sputnik директор детско-юношеской футбольной лиги Абхазии Алексей Иваненко.Предположительно, тестирование должны пройти около трехсот футболистов из городов и районов страны в возрасте от 10 до 16 лет. Специалисты оценивают рост и вес спортсменов, рост их биологических родителей, вертикальные прыжки с противодвижением, горизонтальные прыжки, спринт на 20 и 30 метров со сплитами по пять и 10 метров, а также скоростной дриблинг с мячом и без мяча по фиксированному протоколу.Как отмечают в "Академии талантов", тестирование дает возможность оценить самые важные качества для футболистов - скорость и силу, антропометрические данные, степень созревания и прогнозируемый рост взрослого человека.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/federatsiya-futbola-abkhazii-podvela-itogi-2022-goda-1043270265.html
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футбол, дети, абхазия, спорт, спорт
футбол, дети, абхазия, спорт, спорт

Абхазские футболисты пройдут тестирование для отбора в российскую "Академию талантов"

17:10 25.12.2022 (обновлено: 17:19 25.12.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей - Sputnik Абхазия, 1920, 25.12.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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Тестирование для отбора в российскую "Академию талантов" пройдут около 300 футболистов из Абхазии в возрасте от 10 до 16 лет.
СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Тестирование юных футболистов для отбора в автономную некоммерческую организацию содействия развитию науки, медицины и спорта "Академия талантов" пройдет в Сухуме и Гагре, рассказал Sputnik директор детско-юношеской футбольной лиги Абхазии Алексей Иваненко.
"Тестирование проводят специалисты из Москвы. Собранную информацию они передадут тренерам "Академии талантов". Если показатели будут на уровне академии, то, возможно, их пригласят для дальнейшего просмотра. Сегодня на стадион "Динамо" приехали дети из Сухума и Гудауты. С восточной Абхазии пока никого нет. Во вторник тестирование также пройдет в Гагре", - уточнил он.
Предположительно, тестирование должны пройти около трехсот футболистов из городов и районов страны в возрасте от 10 до 16 лет.
© Sputnik / Леон Адлейба Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
8/9
© Sputnik / Леон Адлейба
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
9/9
© Sputnik / Леон Адлейба
Московские эксперты по футболу тестируют Абхазских детей
Специалисты оценивают рост и вес спортсменов, рост их биологических родителей, вертикальные прыжки с противодвижением, горизонтальные прыжки, спринт на 20 и 30 метров со сплитами по пять и 10 метров, а также скоростной дриблинг с мячом и без мяча по фиксированному протоколу.
Как отмечают в "Академии талантов", тестирование дает возможность оценить самые важные качества для футболистов - скорость и силу, антропометрические данные, степень созревания и прогнозируемый рост взрослого человека.
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