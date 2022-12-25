https://sputnik-abkhazia.ru/20221225/minus-trillion-evropa-tratit-poslednee-na-importnyy-gaz-1043300959.html

Минус триллион: Европа тратит последнее на импортный газ

Минус триллион: Европа тратит последнее на импортный газ

В ЕС пытаются смягчить удар энергетического кризиса. Аналитики подсчитали: газ, купленный вместо российского, уже обошелся в лишний триллион. 25.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Бюджет трещит по швам, долговая нагрузка превысила все допустимые уровни. И это только начало. Что будет с Европой — в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.Трудная экономияСейчас в ЕС выкручиваются по-всякому: переходят на уголь, увеличивают импорт сжиженного газа (СПГ).Планы амбициозные: сократить потребление российского топлива на 66%, а к 2027-му покончить с этим полностью. Речь в частности, об ускорении перевода на возобновляемые источники. Но зеленые планы пока особых надежд не внушают. У энергетических компаний нет достаточного опыта в строительстве ветряков, логистике, распределении и управлении мощностями.Экономить получается с трудом. В Федеральном сетевом агентстве ФРГ признали: ни предприятиям, ни домохозяйствам это толком не удается.По данным Международного энергетического агентства (МЭА), годовой спрос на газ в Европе уменьшился на 50 миллиардов кубометров. Однако в 2023-м предсказывают дефицит — 27 миллиардов. И это вполне реалистичный сценарий: российские поставки прекратятся, а китайский импорт СПГ восстановится до уровня 2021 года.Расчеты не оправдалисьК зиме тем не менее подготовились, ПХГ заполнили почти на 90%. Нехватку трубопроводного импорта покрывали в основном за счет СПГ: в январе-октябре поставки выросли почти в 2,5 раза (с 44,5 до 107 миллиардов кубометров). Это удалось из-за падения потребления топлива в Азии в связи с ковидом.Оценили и расходы на "газозамещение". Согласно плану, обнародованному еще в мае, отказ от голубого топлива и решение сопутствующих проблем должно было обойтись в 220 миллиардов долларов. Вышло побольше: вместе со всеми пакетами помощи, субсидиями и мерами по защите потребителей от ценовых скачков к концу ноября счет превысил 700 миллиардов.По данным аналитиков Bloomberg, потери европейцев от газовых маневров и того масштабнее — почти триллион долларов. И это еще цветочки.Борьба за танкерыРоссия уже не поможет Европе сформировать запасы, достаточные для прохождения следующей зимы.А там и так беда. Ставки фрахта взлетели: к середине октября, по сведениям Baltic Exchange, — до 450 тысяч долларов в сутки, в шесть раз больше, чем в январе. Доставка нефти с Ближнего Востока в Японию подорожала на 100 процентов.Так, в конце октября Shell зафрахтовала танкер Yiannis для отправки в Европу по 400 тысяч долларов в сутки. GAIL India получила Schneeweisschen за 360 тысяч.Азия просыпаетсяЕвропе остается лишь наращивать закупки дорогого СПГ. Но, отмечают экономисты, это будет все сложнее: Азия выходит из спячки. По подсчетам China National Offshore Oil, импорт сжиженного газа в КНР в 2023-м увеличится на семь процентов. Та же динамика в Японии, Пакистане и Индии. Чтобы конкурировать с азиатскими покупателями, Евросоюзу придется платить еще больше — и за газ, и за транспортировку.Эксперты считают, что ситуация может отчасти выровняться лишь в 2026-м, когда Катар и США увеличат производство СПГ. А до тех пор удел ЕС — гонка за пополнением запасов к каждой зиме.Европейские фьючерсы на газ после пиковых июльских 345 евро за мегаватт в час опустились до 135. По оценкам Bloomberg Economics, если котировки снова поднимутся до 210, траты на голубое топливо достигнут пяти процентов ВВП.Это создает риск того, что непродолжительная рецессия перейдет в глубокий экономический спад. И европейские правительства уже не смогут субсидировать как энергетические компании, так и население.

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