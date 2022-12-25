Новоселье и подготовка к стройке: что изменилось в жизни погорельцев из Гагры
© Sputnik / Томас Тхайцук Выделенное жилье погорельцам из Гагры
© Sputnik / Томас Тхайцук
В результате пожара в многоквартирном доме по улице Демерджипа в Гагре в апреле 2022 года без крыши над головой осталось 11 семей.
Власти Гагрского района выделили деньги на приобретение недвижимости жителям сгоревшего многоквартирного дома. Злата Симонова вместе с сыном стала первой, кто переехал в новую собственную квартиру, а ее братья Эдуард и Алексей подготавливают земельные участки под строительство домов.
После пожара
Сгоревший двухэтажный многоквартирный дом по улице Демерджипа в Гагре долгие годы был признан аварийным, но больше десятка семей продолжали там жить, так как им некуда было податься. В апреле прошлого года вспыхнул пожар, который в считанные секунды охватил деревянное здание.
Дети, пенсионеры, женщины и мужчины остались без крыши над головой. Многие из них даже не успели вынести из полыхающих квартир документы, бытовую технику или сбережения. Руководство Гагрского района расселило погорельцев в местных отелях и пансионатах, где они провели почти два месяца. Позже их временно разместили в арендованном до мая 2023 года частном доме.
В конце 2022 года из бюджета Гагрского района для них выделили пять миллионов рублей на покупку квартир, участков или же улучшение жилищных условий. При этом не стали брать в счет, что приватизированных квартир там было всего две.
Первый Новый год в своей квартире
Микрорайон "Аспа" поселка Бзыбь. Типичный двор многоэтажек в Абхазии. Здания стоят близко друг к другу и, порой, из окна квартиры можно увидеть, что происходит дома у соседей. Во дворе самодельные турники, лавочки со столом, одинокая пальма и несколько высоких хвойных деревьев.
Кто - то затеял у себя капитальный ремонт и не успел вывезти строительный мусор, собранный в кучу у фасада девятиэтажки, напротив которой примерно с 1960-х годов стоит многоквартирный дом трехэтажный дом. Туда около двух недель назад переехала Злата Симнонова вместе с сыном Рамиром.
Злата открывает нам дверь и с порога начинает проводить экскурсию по первой в ее жизни собственной квартире. При этом улыбка не сходила с ее лица. Фразы "я счастлива" и "я довольна" она повторила во время беседы не меньше десятка раз.
"Это мой зал, а это моя спальня. Пока так, но жить можно. Ремонта мы еще не делали. Как квартира была, так мы в нее и въехали. Здесь (в лоджии – прим.), конечно, надо чуть-чуть приложить руку, но потихонечку все будем делать. Кухня подготовлена к ремонту, но самого ремонта еще нет", - наглядно показала свою жилплощадь Злата и уточнила, что в гагрской администрации обещали помочь ей в этом тоже.
Гостей также встретил восьмилетний Рамир. Он пожал каждому руку и удалился в спальню матери, накрылся одеялом и погрузился в игру на смартфоне. Рамир немного приболел и в школу пока не ходит. Подходящее время для адаптации на новом месте.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Злата Симнонова
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Злата Симнонова
© Sputnik / Томас Тхайцук Выделенное жилье погорельцам из Гагры
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выделенное жилье погорельцам из Гагры
© Sputnik / Томас Тхайцук
Рамир
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Рамир
© Sputnik / Томас Тхайцук Выделенное жилье погорельцам из Гагры
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выделенное жилье погорельцам из Гагры
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Злата Симнонова
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выделенное жилье погорельцам из Гагры
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Рамир
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выделенное жилье погорельцам из Гагры
"Двушка" площадью 42 квадратных метра и стоимостью 950 тысяч рублей требует вложений. Придется шпатлевать потолки, красить стены, отциклевать паркетный пол, заменить проводку, докупить необходимую мебель, установить кухню и некоторую бытовую технику. Предстоящий немалый объем работ, Злату не пугает.
Она призналась, что самый сложный период выпал на первые дни после переезда. Ей пришлось выносить из квартиры ненужные вещи и предметы, провести генеральную уборку, знакомые мастера бесплатно починили ей проводку, установили стекла в дверях. Параллельно приходилось "отвоевывать" жилплощадь у местных комаров, которые даже зимой чувствуют себя хозяевами и готовы брать плату за "аренду" кровью. Без лишних компромиссов новоселам удалось "выпроводить" насекомых на улицу.
После всего этого Симонова занялась оформлением жилья. Основные бюрократические процедуры прошли быстро. Дело осталось лишь за домовой книгой, но ощущение того, что у ее семьи, наконец, появилось собственное жилье, возникло сразу.
"Это точно уже мое. Я уже туда (на старое место проживания – прим.) не хочу. Мне здесь нравится. Тут все очень удобно. За две минуты можно дойти до трассы, рядом магазины, детские сады, школа. Со следующего года отдам ребенка в Бзыбскую школу, где тоже есть разные творческие кружки", - отметила Симонова.
По ее рассказу, перебоев с водоснабжением в "Аспе" нет. Электричество отключают по графику, как и по всей стране. В "Аспе" Злата не чувствует себя одинокой. Неподалеку от нее живут друзья, коллеги и родственники. Некоторые из них уже приходили в гости поздравить с новосельем.
Бывшие хозяева оставили в квартире все как было. Симоновым достались холодильник, диван, кровать, кухонная утварь, раритетный шкаф 1950-х годов производства и даже советский радиоприемник с проигрывателем виниловых пластинок "Рекорд 66". Злата уже продумывает дизайн своей обновленной "двушки" - стены покрасит в новые цвета, лоджию переделает в детскую, обустроит кухню и дувшевую.
Последние восемь месяцев после пожара Злата вспоминает как кошмарный сон. Само происшествие и неопределенность будущего ее пугали. Пребывание в съемном доме, где в общей сложности находилось шесть семей, также стало настоящим испытанием для нее.
"Тяжело, конечно, было. Условия были хорошие, но людей много. Часами стояли в очереди в душ. Постоянная суета вокруг и не было личного пространства. Здесь спокойно. Это наш дом и мы впервые будем встречать Новый год в своей квартире", - поделилась она.
По наблюдениям Симоновой, микрорайон "Аспа" быстро развивается и цены на недвижимость растут из года в год, открываются новые магазины, детские площадки, начинают предоставлять различные услуги для удобства и комфорта населения.
Гагра на ладони
Родным братьям Златы Эдуарду и Алексею Симоновым власти выделили земельные участки площадью по пять соток на территории бывшей дачи советского революционера, государственного и партийного деятеля Михаила Калинина. Помимо земли им выплатили по 700 тысяч рублей на строительство домов.
Участки расположены примерно в двух километрах от городской трассы на возвышенности, откуда вся Гагра видна как на ладони. Дорога туда асфальтированная, но извилистая. Немного напоминает отрезок главной автотрассы страны - "тещин язык" между Новым Афоном и Сухумом.
© Sputnik / Томас Тхайцук Выделенное жилье погорельцам из Гагры
© Sputnik / Томас Тхайцук
Место это было выбрано не случайно. Братья сами попросили властей позволить им строиться именно там. Эдуард рассказал, почему.
"Не поверите. Я с детства мечтал построить здесь дом. Дело в том, что раньше я жил не очень далеко отсюда и все детство мы здесь гуляли, играли. Много раз делился своими планами с друзьями, близкими. Все что ни делается, все к лучшему. Мечты все-таки иногда сбываются", - сказал Симонов.
Эдуард вспомнил, что в прошлом дача Калинина утопала в мандариновых садах. После Отечественной войны народа Абхазии он вместе с соседскими детьми приходил туда без разрешения собирать цитрус. По иронии судьбы, Эдуарда с супругой Анной после пожара приютил хозяин сада, который не раз ловил его в детстве с "поличным" и дергал за уши.
"Он давно меня за это простил. Более того, этот человек посодействовал, чтобы нам дали здесь участок", - уточнил он.
Земли Эдуарда и Алексея расположены рядом. Около десяти дней братья занимаются очисткой территории от кустарников и деревьев. В этом им помогают наемные рабочие, которым они платят по две тысячи рублей в день.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Эдуард Симонов
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Эдуард Симонов
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новоселье и подготовка к стройке
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Новоселье и подготовка к стройке
© Sputnik / Томас Тхайцук
Супруга Эдуарда Анна
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Супруга Эдуарда Анна
© Sputnik / Томас Тхайцук
Эдуард Симонов
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Эдуард Симонов
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Эдуард Симонов
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Новоселье и подготовка к стройке
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Супруга Эдуарда Анна
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Эдуард Симонов
Поверхность почвы не ровная, но Эдурад по профессии строитель и он точно знает, как решать такие вопросы с учетом ландшафта. В его планах построить одноэтажный дом с мансардой на втором.
Пока мужчины занимаются тяжелым физическим трудом, супруга Эдуарда Анна на "подхвате" - снабжает их водой и едой. Девушка призналась, что уже представляет, как будет выходить по утрам из дома на крыльцо с чашечкой кофе в руках и наслаждаться пейзажами.