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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии окажется в малоградиентном барическом поле повышенного давления. 25.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-25T16:20+0300
2022-12-25T16:20+0300
2022-12-25T16:20+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 дек – Sputnik. В понедельник, 26 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, с полудня погода ухудшиться, временами дождь разной интенсивности, в предгорьях дождь с мокрым снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии окажется в малоградиентном барическом поле повышенного давления.
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. В понедельник, 26 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, с полудня погода ухудшиться, временами дождь разной интенсивности, в предгорьях дождь с мокрым снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.