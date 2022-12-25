https://sputnik-abkhazia.ru/20221225/rossiya-printsipialno-ne-budet-postavlyat-neft-po-ustanovlennym-zapadom-tsenam-1043297578.html
Россия принципиально не будет поставлять нефть по установленным Западом ценам
Россия принципиально не будет поставлять нефть по установленным Западом ценам
Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого... 25.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-25T11:25+0300
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нефть
россия
санкции
экономика
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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Россия принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, будет искать новые рынки и логистику даже при росте издержек, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.Министр также добавил, что Россия будет искать новых потребителей нефти, поскольку спрос на нефть, по прогнозам агентств, будет расти. "Мы будем искать новые рынки, будем искать новую логистику, возможно, это будет дороже", - пояснил он."Но, принципиальная позиция о том, что поставлять наш основной энергоресурс по каким-то ценам, которые будут назначать западные страны - мы не будем, этого не допустим. Здесь диктат потребителя, но рыночными методами, потому что сегодня это ограничение цен применяется в отношении российских производителей. Завтра западные страны введут цены на других производителей. С таким мы не можем согласиться", - подчеркнул Силуанов.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/nazvany-otvetnye-mery-rossii-na-vvedenie-potolka-tsen-na-neft-1043255221.html
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нефть, россия, санкции, экономика
нефть, россия, санкции, экономика
Россия принципиально не будет поставлять нефть по установленным Западом ценам
Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить 5-7%.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Россия принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, будет искать новые рынки и логистику даже при росте издержек, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Что говорит Российская Федерация? Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено. Об этом говорил президент Российской Федерации о том, что Россия поставлять нефть по соглашениям, в которых указываются потолки, не будет", - сказал он в интервью телеканалу Asharq News, отвечая на вопрос о деталях российского ответа на введении потолка цен на российскую нефть.
Министр также добавил, что Россия будет искать новых потребителей нефти, поскольку спрос на нефть, по прогнозам агентств, будет расти. "Мы будем искать новые рынки, будем искать новую логистику, возможно, это будет дороже", - пояснил он.
"Но, принципиальная позиция о том, что поставлять наш основной энергоресурс по каким-то ценам, которые будут назначать западные страны - мы не будем, этого не допустим. Здесь диктат потребителя, но рыночными методами, потому что сегодня это ограничение цен применяется в отношении российских производителей. Завтра западные страны введут цены на других производителей. С таким мы не можем согласиться", - подчеркнул Силуанов.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах.