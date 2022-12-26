Каждому по мечте: "Ашана" и "Киараз" исполнили желания подопечных
17:15 26.12.2022 (обновлено: 18:20 26.12.2022)
© Sputnik Томас Тхайцук Каждому по мечте: "Ашана" и "Киараз" исполнили желания подопечных
© Sputnik Томас Тхайцук
В новогодней акции "Ашана-цла" приняли участие подопечные благотворительных фондов "Ашана" и "Киараз".
СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
По задумке организаторов акции подопечные фондов "Ашана" и "Киараз" написали свои новогодние желания Деду Морозу, они в виде журавликов украсили елку на культурно-деловой площадке Гума. Каждый желающий мог взять письмо, исполнить детскую мечту и стать личным Дедом Морозом до 26 декабря.
Ребята с самыми необычными желаниями были приглашены на подведение итогов акции, где "Деды Морозы" лично вручили им подарки.
Семилетний Димиан Тания из села Белая речка в своем письме признался, что хочет стать милиционером и не отказался бы от собственного пистолета. Его желание исполнил министр внутренних дел Вальтер Бутба, который вручил мальчику два вида "оружия" – пистолет для скрытого и открытого ношения, а начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба разрешил будущему правоохранителю побывать внутри патрульной машины.
Подопечный "Ашана" Дамей Кучуберия попросил в письме о пожарной машине. Желание было исполнено – к "Гуме" подкатили самую настоящую пожарную машину. Дамей смог не просто побывать внутри, познакомиться со спасателями, но и примерить экипировку и посидеть за рулем. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния лично вручил Дамею игрушку мечты, сладости и уверил его, что примет в ряды спасателей, когда парень подрастет.
В своем письме Серафим просил о национальной абхазской форме и о том, чтобы в школах Абхазии ввели урок "Апсуара". Заместитель главы Администрации президента Зураб Каджая к празднику подарил мальчику деньги и обещал, что скоро по его меркам будет сшит костюм.
© Sputnik / Томас Тхайцук Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
© Sputnik / Томас Тхайцук Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
© Sputnik / Томас Тхайцук Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
© Sputnik / Томас Тхайцук Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
© Sputnik / Томас Тхайцук Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
© Sputnik / Томас Тхайцук Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.
Подопечный фонда "Ашана" Кясоу в письме попросил Деда Мороза о встрече с известным абхазским боксером Баталом Чежия, с которого он берет пример. Батал вручил юному спортсмену перчатки для бокса и сказал, что готов оказывать помощь в его профессиональном развитии.
А еще ребята просили о встрече с любимыми певцами и художниками. Так им удалось спеть песню с Анатолием Алтейба и Сати Какубава, получить бесплатные мастер-классы от художницы Марии Пилия и Екатерины Гуськовой.
Кроме того, дети получили желанные игрушки, велосипеды, самокаты, наушники, куклы, машинки, книги и много сладостей.
Акция "Ашана-цла" прошла при поддержке сухумского офиса Детского фонда ООН. Sputnik Абхазия – информационный партнер.