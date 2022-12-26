https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/kazhdomu-po-mechte-ashana-i-kiaraz-ispolnili-zhelaniya-podopechnykh-1043322735.html

Каждому по мечте: "Ашана" и "Киараз" исполнили желания подопечных

Каждому по мечте: "Ашана" и "Киараз" исполнили желания подопечных

В новогодней акции "Ашана-цла" приняли участие подопечные благотворительных фондов "Ашана" и "Киараз". 26.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-26T17:15+0300

2022-12-26T17:15+0300

2022-12-26T18:20+0300

в абхазии

культурно-благотворительный фонд "ашана"

благотворительная общественная организация киараз

благотворительный фонд "киараз"

новый год в абхазии

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СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Итоги новогодней акции "Ашана-цла" благотворительных фондов "Ашана", "Киараз" и культурно-деловой площадки Гума подвели 26 декабря.По задумке организаторов акции подопечные фондов "Ашана" и "Киараз" написали свои новогодние желания Деду Морозу, они в виде журавликов украсили елку на культурно-деловой площадке Гума. Каждый желающий мог взять письмо, исполнить детскую мечту и стать личным Дедом Морозом до 26 декабря.Ребята с самыми необычными желаниями были приглашены на подведение итогов акции, где "Деды Морозы" лично вручили им подарки.Семилетний Димиан Тания из села Белая речка в своем письме признался, что хочет стать милиционером и не отказался бы от собственного пистолета. Его желание исполнил министр внутренних дел Вальтер Бутба, который вручил мальчику два вида "оружия" – пистолет для скрытого и открытого ношения, а начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба разрешил будущему правоохранителю побывать внутри патрульной машины.В своем письме Серафим просил о национальной абхазской форме и о том, чтобы в школах Абхазии ввели урок "Апсуара". Заместитель главы Администрации президента Зураб Каджая к празднику подарил мальчику деньги и обещал, что скоро по его меркам будет сшит костюм.Подопечный фонда "Ашана" Кясоу в письме попросил Деда Мороза о встрече с известным абхазским боксером Баталом Чежия, с которого он берет пример. Батал вручил юному спортсмену перчатки для бокса и сказал, что готов оказывать помощь в его профессиональном развитии.А еще ребята просили о встрече с любимыми певцами и художниками. Так им удалось спеть песню с Анатолием Алтейба и Сати Какубава, получить бесплатные мастер-классы от художницы Марии Пилия и Екатерины Гуськовой.Кроме того, дети получили желанные игрушки, велосипеды, самокаты, наушники, куклы, машинки, книги и много сладостей.Акция "Ашана-цла" прошла при поддержке сухумского офиса Детского фонда ООН. Sputnik Абхазия – информационный партнер.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/novogodnyaya-aktsiya-fondov-ashana-i-kiaraz-startovala-na-ploschadke-guma-1043059017.html

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культурно-благотворительный фонд "ашана", благотворительная общественная организация киараз, благотворительный фонд "киараз", новый год в абхазии