https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/lavrov-zapad-skoro-poteryaet-vozmozhnosti-rulit-v-mirovoy-ekonomike-1043315777.html

Лавров: Запад скоро потеряет возможность рулить в мировой экономике

Лавров: Запад скоро потеряет возможность рулить в мировой экономике

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине. 26.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-26T13:40+0300

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сергей лавров

мид рф

россия

санкции

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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Западные страны скоро лишатся возможностей рулить в мировой экономике, заявил на встрече с руководителями российских СМИ министр иностранных дел Сергей Лавров.Глава МИД подчеркнул, что Запад разорвал практически все отношения с Россией. По его словам, у Москвы есть с кем сотрудничать в экономике, социальной сфере, культуре и спорте."Мы, как уже не раз говорили: за Западом бегать не собираемся <...>. И мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил. И с кем мы порой очень сложный достигали компромисс, но когда они достигались — никто никогда никого не обманывал. С Западом все ровно наоборот", — добавил Лавров.После начала российской специальной военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/lavrov-ekspansiya-nato-ostaetsya-glavnym-dvizhuschim-motivom-v-otnoshenii-rossii-i-drugikh-stran-1043006153.html

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сергей лавров, мид рф, россия, санкции