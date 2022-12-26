https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/lavrov-zapad-skoro-poteryaet-vozmozhnosti-rulit-v-mirovoy-ekonomike-1043315777.html
Лавров: Запад скоро потеряет возможность рулить в мировой экономике
Лавров: Запад скоро потеряет возможность рулить в мировой экономике
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине. 26.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-26T13:40+0300
2022-12-26T13:40+0300
2022-12-26T14:50+0300
сергей лавров
мид рф
россия
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/18/1042227456_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_84fc3ab828b682b08c88bcdb466f6c60.jpg
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Западные страны скоро лишатся возможностей рулить в мировой экономике, заявил на встрече с руководителями российских СМИ министр иностранных дел Сергей Лавров.Глава МИД подчеркнул, что Запад разорвал практически все отношения с Россией. По его словам, у Москвы есть с кем сотрудничать в экономике, социальной сфере, культуре и спорте."Мы, как уже не раз говорили: за Западом бегать не собираемся <...>. И мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил. И с кем мы порой очень сложный достигали компромисс, но когда они достигались — никто никогда никого не обманывал. С Западом все ровно наоборот", — добавил Лавров.После начала российской специальной военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/lavrov-ekspansiya-nato-ostaetsya-glavnym-dvizhuschim-motivom-v-otnoshenii-rossii-i-drugikh-stran-1043006153.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/18/1042227456_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_bb772fa55ecf26e000383ab9ce78f4ca.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сергей лавров, мид рф, россия, санкции
сергей лавров, мид рф, россия, санкции
Лавров: Запад скоро потеряет возможность рулить в мировой экономике
13:40 26.12.2022 (обновлено: 14:50 26.12.2022)
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине.
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Западные страны скоро лишатся возможностей рулить в мировой экономике, заявил на встрече с руководителями российских СМИ министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Слишком глубоко увязли в эту систему. Практически все страны за послевоенный период, когда эти инструменты и механизмы еще рассматривались как перспективные и отвечающие балансу интересов всех государств, но процесс осмысления рисков, угроз, вытекающих из такой зависимости идет очень и очень активно. Я вас уверяю, в ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей рулить в мировой экономике так, как ему хочется. И хочет он или не хочет, придется договариваться", — отметил дипломат.
Глава МИД подчеркнул, что Запад разорвал практически все отношения с Россией. По его словам, у Москвы есть с кем сотрудничать в экономике, социальной сфере, культуре и спорте.
"Мы, как уже не раз говорили: за Западом бегать не собираемся <...>. И мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил. И с кем мы порой очень сложный достигали компромисс, но когда они достигались — никто никогда никого не обманывал. С Западом все ровно наоборот", — добавил Лавров.
После начала российской специальной военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе.