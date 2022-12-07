Лавров: экспансия НАТО остается главным движущим мотивом в отношении России и других стран
12:30 07.12.2022 (обновлено: 13:21 07.12.2022)
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Лавров добавил, что в НАТО "беззастенчиво, и даже не краснея, отказывались признавать, что они обещали и Горбачеву, и Ельцину не расширяться на Восток, хотя свидетельств того, что они врут, предостаточно".
СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом в отношении не только России, но и других стран мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"…Экспансия НАТО остается, как она и была, главным движущем мотивом Запада в отношениях не только с Российской Федерацией, не только с постсоветскими странами, не только со странами бывшего Варшавского договора, которые уже практически все поглощены Североатлантическим альянсом, но и в целом в отношениях с другими странами мира, другими регионами мира", - сказал он в среду в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".
Лавров добавил, что в НАТО "беззастенчиво и даже не краснея отказывались признавать, что они обещали и Горбачеву, и Ельцину не расширяться на Восток, хотя свидетельств того, что они врут предостаточно".
Министр отметил, что США извиваются, как "ужи на сковородке", в нежелании обсуждать тему военных биологических лабораторий на Украине.
"Огромная проблема создавалась через формирование военных биологических лабораторий, под эгидой Пентагона их десятки на Украине. Сейчас американцы извиваются, как ужи на сковородке, не хотят ни коим образом обсуждать эту тему", – добавил Лавров.
1 декабря, 12:30
Глава МИД России также заявил, что глобализация по-американски закончилась, выстраивается новая система, которая не должна зависеть от причуд Запада.
По его словам, Россия не хочет оставаться в иллюзиях, что Запад, "доказавший свою полную ненадежность, недоговороспособность и лживость", будет добросовестно участвовать процессах глобализации, которые он сам создал, и не будет ими злоупотреблять.
"Глобализация по-американски закончилась. Какие-то остаточные процессы неизбежно придется пережить, но параллельно выстраивается новая система – и финансовая, и логистическая, которая не должна зависеть от причуд и чувства собственного превосходства наших западных бывших партнеров", – сказал Лавров в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".
По его словам, у России есть настоящие партнеры в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ.
"Глобализация по-американски закончилась. Какие-то остаточные процессы неизбежно придется пережить, но параллельно выстраивается новая система – и финансовая, и логистическая, которая не должна зависеть от причуд и чувства собственного превосходства наших западных бывших партнеров", – сказал Лавров в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".
По его словам, у России есть настоящие партнеры в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ.