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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго- западного отрога обширного сибирского антициклона. 26.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-26T16:50+0300
2022-12-26T16:50+0300
2022-12-26T16:50+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Во вторник, 27 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен дождь, туман, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго- западного отрога обширного сибирского антициклона.
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Во вторник, 27 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен дождь, туман, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.