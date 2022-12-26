https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-27-dekabrya-1043318521.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 декабря

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго- западного отрога обширного сибирского антициклона. 26.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-26T16:50+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Во вторник, 27 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен дождь, туман, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии