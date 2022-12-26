https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/volvach-rasskazal-chto-delaetsya-dlya-oblegcheniya-perekhoda-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-1043323277.html

Вольвач рассказал, что делается для облегчения перехода абхазо-российской границы

Вольвач рассказал, что делается для облегчения перехода абхазо-российской границы

В конце мая 2022 года на заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками было принято решение о создании рабочей... 26.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-26T18:10+0300

2022-12-26T18:10+0300

2022-12-26T18:18+0300

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СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В этом году была открыта одна дополнительная линия контроля на границе, сказал заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач.Также в порядке временного решения был оборудован козырек, который в летнее время защищает людей от солнца, а в зимний период – от осадков, отметил чиновник.Для развития пунктов пропуска выделены серьезные финансы, чтобы продолжить работу по увеличению пропускной способности ключевого пункта пропуска между Россией и Абхазией, существенно расширив его пропускные возможности", – сказал замминистра.Он напомнил, что летом этого года министр экономического развития России Дмитрий Решетников побывал в Абхазии."Мы постарались, чтобы министр своими глазами увидел те основные точки применения российской помощи, которые действительно требуют такого непрестанного и серьезного внимания. Визит мы начали с пункта пропуска, с пониманием того, какие проблемы там возникают и для автомобильного движения и пересечения границы гражданами", –отметил он.Один из вопросов, который необходимо решить, это сделать так, чтобы пункт пропуска физически мог пропускать большее количество людей и транспортных средств, подчеркнул Вольвач."Я очень надеюсь, что также свой вклад в упрощение процедур внесет то, что Республика Абхазия в ближайшее время должна принять новый таможенный кодекс, который по своим процедурам должен быть близок к кодексу Евразийского экономического союза. С точки зрения процедур прохождения таможенной границы можем максимально упростить и ускорить, тем самым увеличить пропускную способность пункта. Я назвал те вещи, которые делаются уже сейчас", – заметил он.В понедельник, 26 декабря, состоялся видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Сухум – Цхинвал об итогах сотрудничества на пространстве ЕАЭС в 2022 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/utverzhden-sostav-komissii-po-delimitatsii-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-1043089977.html

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